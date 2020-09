Heidelberg Pharma hat am Dienstag eine neue Prognose für das laufende Jahr 2020 vorgelegt. „Hintergrund sind gestiegene Aufwendungen, die für die Validierung und Herstellung der beiden nächsten ATAC-Entwicklungskandidaten entstanden sind und im Laufe des Jahres anfallen werden”, so das Biotech-Unternehmen. Darüber hinaus seien Umsätze und das Ergebnis insgesamt nun besser prognostizierbar, so Heidelberg Pharma.Mit ...