Neuenstein/Essen (ots) -



- Europäisches Hub als strategischer Baustein des internationalen Netzwerks

- Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, wie autarke Stromversorgung

- Bauinvestition rund 15 Millionen Euro

- Ausbau der Kapazität auf bis zu 200.000 Pakete pro Tag

- Zum Start bereits 250 bis 300 neue Arbeitsplätze



Gestern hat GLS das neue EuropeanEcoHub in Essen an das Netz angeschlossen - im

Beisein von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation,

Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Standort kann

aktuell täglich bis zu 75.000 Sendungen abwickeln. Der Betrieb ist nachhaltig:

Die Photovoltaik- und Batteriespeicheranlage ist bereits jetzt für eine

überwiegend autarke Paketproduktion ausgelegt und die Zustellung in Essen wird

bis Ende nächsten Jahres emissionsfrei erfolgen.







und ein Biotop für schützenswerte Arten: "Dieser Standort setzt im Rahmen

unseres GLS KlimaProtect-Programms ganz neue Standards - insbesondere

hinsichtlich des nachhaltigen Betriebes", erklärt Dr. Karl Pfaff, Vorsitzender

der Geschäftsführung der GLS Germany. "Gleichzeitig ist Essen ein maßgeblicher

Baustein im regionalen und internationalen GLS-Netzwerk." Die GLS-Bauinvestition

beträgt rund 15 Millionen Euro. Zu Beginn werden 250 bis 300 Arbeitsplätze in

Essen geschaffen - davon circa 165 GLS-Mitarbeiter und über 100 Arbeitsplätze

über GLS-Transportpartner.



Regional und international



Der zweitgrößte Standort Deutschlands ist eine wichtige Säule für den

Kapazitätsausbau im Ruhrgebiet. In seiner Europa-Hub-Funktion dient Essen zudem

als europäische Drehscheibe - insbesondere zwischen Deutschland und den

Benelux-Ländern. In der ersten Bauphase entstand auf dem 53.000 Quadratmeter

großen Gelände in Essen-Bergeborbeck eine Umschlaghalle von circa 8.500

Quadratmetern. Dank neuester Fördertechnik und über 155 Toren für die Be- und

Entladung lassen sich bereits jetzt täglich bis zu 75.000 Pakete abwickeln. In

einer zweiten Ausbaustufe kann GLS hier aus den dann 30 Entlade-, 95 Belade- und

210 Zustelltoren bis zu 200.000 Pakete pro Tag umschlagen.



Nachhaltig und autark



"Mit der Schaffung von immer geschlosseneren Ressourcenkreisläufen für Strom,

Wasser und Luft sind uns drei innovative Meilensteine im Betreiben eines

nachhaltigen Logistikstandortes gelungen, die weit über unsere bisherigen

Umwelt-Lösungen hinausgehen", ergänzt Gero Liebig, GLS Region Manager West.



Die drei innovativen Meilensteine sehen konkret wie folgt aus: Seite 2 ► Seite 1 von 2



