STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX geht nach fulminantem Wochenstart die Puste aus

Im späten gestrigen Handel konnte der DAX die Marke von 12.900 Punkten überwinden, rutschte heute aber kurzfristig unter 12.800 Punkte zurück. Die Marktteilnehmer sind weiterhin verunsichert über die konjunkturelle Entwicklung aufgrund der weltweiten coronabedingten Einschränkungen. Siemens Energy weiter im Fokus der Anleger

Die von Siemens abgespaltete Siemens Energy wird auch an ihrem zweiten Handelstag an der Börse Stuttgart sehr rege gehandelt. In der Spitze erreichte sie ein Kursniveau von 22,90 Euro. Die Intraday Handelsspanne ist mit einem Tagestief von 21,18 Euro sehr hoch. Auch der Handel in der Allianz-Aktie ist lebhaft: Die Allianz Tochter, Allianz Global Investors, wird in den USA auf Schadenersatz von 4 Milliarden US-Dollar verklagt. Nach Ansicht der Klageeinreicher hat AGI im März bewusst gegen Anlagekriterien verstoßen. Für die Aktie geht es heute um knapp 1% abwärts auf 164,45 Euro. Bei Grenke startete gestern das Beratungsunternehmen Mazars im Auftrag der Bafin die Überprüfung des Unternehmens. Der britische Shortseller Fraser Perring, wirft Grenke Betrug, Geldwäsche und Bilanzfälschung vor. Heute geht es für die Aktie um 3,70% auf 29,60 Euro nach unten.

