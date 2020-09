Behrens-Gruppe startet neuen B2B-Webshop als Showroom ihrer Handelsmarke KMR

Ahrensburg, 29.09.2020: Die Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, setzt den Digitalisierungsprozess in der Unternehmensgruppe auf Vertriebsebene weiter um und positioniert sich damit optimal für die Zukunft.

KMR, die Profimarke für das Handwerk für hochwertige Befestigungstechnik der Joh. Friedrich Behrens AG stellt ab sofort alle Informationen zu Produkten und Lösungen auch online bereit. Unter www.kmr-group.de wurde ein neuer B2B-Webshop als Online-Showroom auf der Basis eines Software-Pakets der novomind AG gelauncht. Um die Qualität der Produktinformationen zu den fast 1.000 Fachartikeln des KMR-Sortiments zu steigern und ihre optimale zentrale Bereitstellung für alle Systeme zu ermöglichen, wurde das bestehende Produktdatenmanagementsystem durch novomind iPIM abgelöst.

"Unser neues digitales Schaufenster ist ein wichtiger Baustein in unserer Digitalisierungs-Strategie. Wir können dadurch den Zugang zu KMR-Produkten für Handwerker-Profis vereinfachen, die Fachhandelspartner stärken und unser internationales Wachstum sichern", erklärt Tobias Fischer-Zernin, Vorstandsvorsitzender der Joh. Friedrich Behrens AG. Zukünftig soll auch die Industriemarke BeA der Behrens-Gruppe eine vergleichbare Webshop-Präsenz erhalten.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.