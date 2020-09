Keine Gefahr für deutsche E-Zigaretten-Nutzer durch Vitamin-E-Acetat / BVTE fordert stärkere Verbraucheraufklärung über die Vorteile von E-Zigaretten (FOTO)

Berlin (ots) - In Liquids für elektronische Zigaretten in Deutschland findet

sich kein gesundheitsgefährdendes Vitamin-E-Acetat, bestätigte das

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gestern in Berlin. Jan Mücke,

Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Tabakwirtschaft und neuartiger

Erzeugnisse (BVTE), dem deutschen Dachverband der Branche, erklärte dazu heute

in Berlin: "Wir begrüßen die Klarstellung des BfR, dass durch rechtskonforme

E-Liquids in Deutschland keine Gefahr für die Konsumenten durch Vitamin-E-Acetat

ausgeht. Behörden, Industrie und Handel sind nun gemeinsam gefordert, das

Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in diese risikoärmeren Produkte

zu stärken." In den USA kam es im Jahr 2019 zu einer Serie von schweren

Lungenentzündungen und Todesfällen unter Konsumenten von elektronischen

Zigaretten, die mit Vitamin-E-Acetat gepanschte THC-Liquids vom Schwarzmarkt

konsumiert hatten.



Die Vorkommnisse in den USA hatten sowohl auf Seiten der Konsumenten als auch

der Politik in Deutschland zu massiven Verunsicherungen geführt und

Fehlvorstellungen über das gesundheitspolitische Potenzial von E-Zigaretten

verstärkt. Ende des Jahres 2019 wurden die gesundheitlichen Risiken des

E-Zigaretten-Konsums von mehr als 60 Prozent der Deutschen als genauso hoch oder

gar höher, verglichen mit dem Konsum klassischer Tabakzigaretten,

eingeschätzt.[1] Tatsächlich sind E-Zigaretten auch nach Einschätzung des

Deutschen Krebsforschungszentrums nach aktueller Studienlage "deutlich weniger

schädlich als herkömmliche Zigaretten".[2]







in den am 2. Juli 2020 vom Bundestag verabschiedeten Werbeverboten für diese

Produktkategorie wider. Die weitgehende Beschränkung der kommerziellen

Kommunikation für E-Zigaretten sendet ein fatales Signal gerade auch an

Raucherinnen und Raucher, die an einer risikoärmeren Alternative zum Tabakkonsum

interessiert sind. "Die zusätzlichen Werbeverbote für E-Zigaretten

konterkarieren deren gesundheitspolitisches Potenzial zur Schadensminimierung

und müssen zeitnah auf den Prüfstand gestellt werden", forderte

BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke: "Die Hersteller müssen potenzielle,

erwachsene Konsumenten auch künftig über die Eigenschaften und Vorteile ihrer

E-Zigaretten informieren und aufklären können."



Die aktuell veröffentlichten Ergebnisse von Testungen des BfR von Inhaltstoffen

elektronischer Zigaretten auf riskante Vitamin-E-Verbindungen sind eine Reaktion

auf schwere Lungenerkrankungen und Todesfälle in den USA im vergangenen Jahr.

Diese wurden sehr wahrscheinlich durch den Konsum illegaler und mit

Vitamin-E-Acetat gestreckter THC-haltiger Liquids hervorgerufen. Das BfR und die

Untersuchungsämter kontrollierten Liquids auf dem deutschen Markt genau auf

diese Substanz. Nur in einer Stichprobe konnten sehr geringe Mengen an

Vitamin-E-Acetat nachgewiesen werden, von denen laut Aussage des BfR "keine

gesundheitlichen Auswirkungen zu erwarten sind."



Zur Erinnerung: speziell in Deutschland unterliegt die Herstellung von

E-Zigaretten und deren Liquids hohen gesetzlichen Anforderungen.



[1] BfR-Verbrauchermonitor 2019: Spezial E-Zigaretten, v. 1.3.2020 https://www.b

fr.bund.de/cm/350/bfr-verbrauchermonitor-2019-spezial-e-zigaretten.pdf



[2] Spiegel online v. 17.9.2019, https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/e-zi

garetten-moegliche-krebsgefahr-die-verunsicherung-waechst-a-1287167.html



