FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Vortagesrally haben einige Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag Kursgewinne realisiert. Der Dax fiel am Nachmittag um 0,28 Prozent auf 12 834,86 Punkte. Mit einem Plus von mehr als drei Prozent hatte der deutsche Leitindex am Montag geschlossen. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel stieg am Dienstag um 0,05 Prozent auf 26 979,98 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,1 Prozent.

"Erste Gewinnmitnahmen bleiben angesichts der schwelenden Unsicherheiten nicht verwunderlich. Denn mit der wieder Fahrt aufnehmenden Corona-Pandemie, den Brexit-Sorgen und die US-Präsidentschaftswahl, welche bereits heute ihre Schatten vorauswirft, bleibt der Risikoappetit überschaubar", kommentierte Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Für viele Marktteilnehmer sei der Dax derzeit ein "böhmisches Dorf": Während einerseits die Corona-Pandemie und damit verbundene Lockdown-Szenarien weiterhin Sorgen schürten, sorge die Hoffnung auf weitere Notenbanker-Schützenhilfe für Rückenwind, fügte er hinzu.