EXMceuticals Inc. wird Mitglied der Portugiesischen Vereinigung der Pharmazeutischen Industrie (APIFARMA)

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. September 2020 – ( EXMceuticals Inc. ) ( CSE: EXM ) ( FWB: A2PAW2 ) (OTCQB:EXM) (das „Unternehmen“ oder „EXM“), ein aufstrebendes, auf die Herstellung von einzigartigen Cannabinoidformulierungen spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, freut sich, seine Mitgliedschaft in der Portugiesischen Vereinigung der Pharmazeutischen Industrie ( APIFARMA ) bekannt zu geben.

Nach einer umfangreichen Due-Diligence-Prüfung wurde EXMceuticals Portugal als Mitglied in die Portugiesische Vereinigung der Pharmazeutischen Industrie (APIFARMA) aufgenommen. Die Interessen von EXM werden nun von einer Vereinigung vertreten, welche die Industrie, Entwicklungsinitiativen und die breitere Gesundheitsgemeinschaft zusammenbringt. Die Aufgabe dieser Vereinigung ist es, Innovationen zu fördern, resiliente Regulierungssysteme zu unterstützen, hohe Qualitätsstandards und ethische Praktiken aufrechtzuerhalten und sich für eine nachhaltige Gesundheitspolitik einzusetzen, um den Bedürfnissen der Patienten und der Gesundheitssysteme gerecht zu werden. Dieser Schritt kommt zur rechten Zeit, nachdem die portugiesische Regierung die Gesundheitswissenschaften im weiteren Sinne zu einem nationalen strategischen Schwerpunkt und zu einer Priorität für den wirtschaftlichen Wiederaufbau und die geplante Reindustrialisierung nach der COVID-19-Pandemie erklärt hat.

„Natürlich freut es uns außerordentlich, ein Mitglied von APIFARMA zu werden“, erklärt EXM-CEO Jonathan Summers. „Es ist eine Bestätigung für den unermüdlichen Einsatz des Betriebsteams in Portugal und die enormen Veränderungen und Fortschritte, die das Unternehmen in den letzten Monaten vollzogen hat. Ende 2019 haben wir die Entscheidung gefällt, unsere Pläne für einen firmeninternen Anbau von Cannabis zu verwerfen und unsere Aktivitäten ausschließlich auf die Bereiche F&D, Extraktion, Reinigung, Veredelung und Formulierung in Portugal zu konzentrieren. Diese Nachricht und die enormen Fördermittel, welche die Europäische Union in letzten Zeit für die COVID-Forschung bereit gestellt hat, sind echte Meilensteine auf unserem Weg, uns zu einem reinen biowissenschaftlichen Unternehmen weiterzuentwickeln.“