EnWave unterzeichnet Geräte-Kaufvertrag mit Intakt Snacks aus Chile

Vancouver, B.C., 29. September 2020, EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave", oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/enwave-update-on-covid-19-impact-rev-machine-sales-reviving/ ) gab heute bekannt, dass es mit Lake Blue SpA d.b.a. INTAKT SNACKSTM ("Intakt Snacks"), einem chilenischen Lizenzpartner des Unternehmens, eine Vereinbarung über den Kauf von Ausrüstung (die "Vereinbarung") unterzeichnet hat. Intakt Snacks hat ein zweites 10kW Strahlungsenergie-Vakuumgerät ("REV") gekauft, um seine lizenzgebührenpflichtige Kapazität für die kommerzielle Produktion von getrockneten Käsesnacks in Chile zu verdoppeln. Intakt Snacks hatte bereits im Juli 2015 eine lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenz mit EnWave unterzeichnet und zahlt dem Unternehmen eine Lizenzgebühr in Höhe von fünf Prozent des Umsatzes, den es mit REV-trockenen Produkten erzielt.

Das Portfolio der knusprigen Käseprodukte von Intakt Snacks umfasst verschiedene Käsesorten mit verschiedenen natürlichen Zutaten wie Chili-Pfeffer und Koriander (scharf), Schwarzer Pfeffer, Oregano, Mozzarella-Blauschimmelkäse, Zwiebel, Tomaten-Basilikum-Oregano (mediterrane Mischung), Heidelbeere, Himbeere und Honig. Intakt Snacks vertreibt seine Produkte derzeit über inländische Einzelhändler in Chile und den USA über mehrere Keto-Snack-Vertriebsunternehmen und E-Commerce-Plattformen. Intakt Snacks plant, seinen Vertrieb im Jahr 2021 auf den chinesischen und den japanischen Markt auszuweiten und das jüngste Wachstum hat dazu geführt, dass zusätzliche REVTM-Automaten-Kapazitäten benötigt werden.

EnWave hat derzeit vierzig aktive Lizenzpartner, darunter zwölf Unternehmen, die die Technologie von REV nutzen, um innovative, nahrhafte und lagerstabile Anwendungen für Milchprodukte zu entwickeln. REV bietet seinen Nutzern bewährte Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und materielle wirtschaftliche Vorteile.

Über Intakt Snacks

Lake Blue SpA d.b.a. INTAKT SNACKSTM, ist ein agro-industrielles Familienunternehmen mit einer mehr als 60-jährigen Geschichte in der Milch- und Fleischproduktion in der Flussregion im Süden Chiles, einem der unberührtesten Orte der Welt. In den letzten zehn Jahren hat LakeBlue eine Obstproduktion entwickelt, die erfolgreich in Märkte wie die Vereinigten Staaten, Europa, China und Korea exportiert wurde.