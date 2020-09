Die Lagerstätten weisen ein hohes Potenzial für den Lithium- und Borabbau auf, was eine weitere Erkundung des Gebiets rechtfertigt.

Durch frühere Explorationen in den Evaporiten und lakustrinen Sedimenten des geologischen Beckens, wurden hohe Borat- und Lithiummineralisierungen festgestellt. Die vorläufige Ressourcenschätzung deutet auf ein hohes kommerzielles Potenzial für Bor und Lithium hin.

Das Explorationsgebiet von 87,7 km² befindet sich in der Republik Srpska, Bosnien und Herzegowina, somit in Osteuropa als günstiger Standort mit einem festem rechtlichen Rahmen, beinhaltet einfachen Zugang, leicht verfügbare Infrastruktur, eine gute Verfügbarkeit qualifizierter lokaler Arbeitskräfte und die Nähe zum europäischen Markt. Der Gesetzesrahmen ist beim Erlangen von Konzessionsrechten unterstützend gegenüber Investoren im Bergbau.

Die Explorationslizenz deckt ein Gebiet ab, das reich an sich in neogenen Sedimenten befindenden Bor und Lithium ist.

Ergänzend zu unserer Unternehmensmeldung von Ende Mai diesen Jahres möchten wir über die extrem erfreulichen Fortschritte in Bezug auf unsere Kernbeteiligung, dem Minenprojekt in Bosnien-Herzegowina, informieren. Wir wollten zuerst die konkrete Entwicklung dieses faszinierenden Projektes abwarten, bevor wir Informationen veröffentlichen, daher erst heute diese Presseinformation.Die bereits im Vorfeld unseres Engagements vorliegenden positiven Informationen wurden durch das geologische Gutachten, erstellt durch die Firma CSA Global ( https://www.csaglobal.com/ ), sowie die wirtschaftliche Analyse, erstellt durch PwC PricewaterhouseCoopers International ( https://www.pwc.com/ ) bestätigt und werden sogar übertroffen. So werden u.a. folgende Aussagen getroffen:Zwischenzeitlich konnte vor Ort ein professionelles Team zusammengestellt werden und wurde auch bereits ein Bohrprogramm gestartet, um die Geologie des Lizenzgebietes weiter zu erkunden und die "Hotspots" zu definieren. Die ersten Bohrkerne sind bereits im Prüflabor von SGS ( https://www.sgs.com/en/mining ) eingetroffen. Wir werden baldmöglichst über die Ergebnisse informieren.