Seismic sammelt 92 Mio. $ im Zuge der Series F Finanzierung von Permira Funds. Das Unternehmen wird auf ca. $1.6 Mill. geschätzt

Seismic will Finanzmittel zur Beschleunigung von Innovation, globaler Expansion und Übernahmen einsetzen

DÜSSELDORF, Deutschland, 29. September 2020 /PRNewswire/ -- Seismic, der branchenführende Anbieter einer Plattform für Sales Enablement und Marketing-Orchestrierung, und Permira, ein globales Private-Equity-Unternehmen, gaben heute bekannt, dass Seismic eine Serie F-Runde von 92 Mio. USD aufgelegt hat, die von einem von Permira-Fonds finanzierten Unternehmen angeführt wird, um die rasche Innovation, das internationale Wachstum und die Übernahmeaktivitäten von Seismic zu beschleunigen. Weitere neue strategische Investoren sind Ameriprise Financial und EDBI. Zu den bestehenden Investoren, die sich an der Runde beteiligen, gehören Jackson Square Ventures, Lightspeed Venture Partners und T. Rowe Price. Diese Runde bringt die von Seismic aufgebrachte Gesamtsumme auf fast 270 Mio. USD und bewertet das Unternehmen mit rund 1,6 Mrd. USD.

Zusätzlich zu ihrer primären Kapitalanlage haben die Permira-Fonds auch eine bedeutende Sekundärinvestition in Seismic getätigt und sind damit zum größten Einzelinvestor von Seismic geworden.

„Wir haben Seismic vor zehn Jahren gegründet, um Marketing- und Sales-Teams dabei zu unterstützen mit den richtigen Inhalten zur richtigen Zeit mit potentiellen Kunden in Kontakt zu treten - und so maßgeschneiderte, personalisierte Erlebnisse in großem Maßstab zu bieten", sagte Doug Winter, Mitbegründer und CEO von Seismic. „Die Investition von Permira in Seismic ist ein enormer Beweis für die Marktchancen, das Team und die allgemeine Dynamik von Seismic. Die Erfahrung von Permira, bei der Investition in führende Unternehmenssoftwarefirmen, wird uns dabei helfen, Innovationen der Seismic-Plattform, die internationale Expansion und die M&A-Bemühungen voranzutreiben. Wir sind außerdem hocherfreut, dass Ameriprise Financial, ein geschätzter Kunde von Seismic, seine Beziehung zu uns als strategischem Investor ausbauen konnte. Darüber hinaus freue ich mich darauf, EDBI, eine führende globale Investmentfirma in Asien, in der Seismic-Familie willkommen zu heißen, während wir unsere Präsenz im Asien-Pazifik-Raum weiter ausbauen".