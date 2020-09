PERI druckt erstes Wohnhaus Deutschlands (FOTO)

Weißenhorn (Bayern) / Beckum (Nordrhein-Westfalen) (ots) -



- Erstes 3D-gedrucktes Wohnhaus Deutschlands entsteht in Westfalen

- Neue Bautechnik nimmt problemlos alle behördlichen Genehmigungsprozesse

- 3D-Betondrucktechnologie für Wohnungsbau marktreif



Die PERI GmbH druckt im nordrhein-westfälischen Beckum das erste Wohnhaus

Deutschlands. Das zweigeschossige Einfamilienhaus mit ca. 80 qm Wohnfläche pro

Geschoss entsteht nicht in herkömmlicher Bauweise, sondern wird von einem

3D-Betondrucker gedruckt.





Diese in Deutschland erstmals ausgeführte Bautechnik nahm in den letzten Wochenund Monaten alle behördlichen Genehmigungsprozesse. Mit der Erarbeitung desKonzepts zur Erwirkung der Genehmigung unterstützte das Ingenieurbüro SchießlGehlen Sodeikat, die Planung und Durchführung der entsprechendenZulassungsprüfungen erfolgte durch die TU München. Geplant wurde das Gebäude vonMENSE-KORTE ingenieure+architekten, Bauherr ist die Hous3Druck GmbH. DasMaterial für die Herstellung des Druckbetons stammt von HeidelbergCement.Das Land Nordrhein-Westfalen fördert das 3D-Betondruck Projekt in Beckum imRahmen seines Förderprogrammes "Innovatives Bauen". Heute informierte sich InaScharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung desLandes Nordrhein-Westfalen, auf der Baustelle in Beckum über den Stand derDinge."Nordrhein-Westfalen-Innovation für Deutschland: digital, dynamisch, druckfertig- das sind unsere 3D's für die Zukunft des Bauens. Wir sind stolz darauf, dassdas erste Haus, welches 3D gedruckt wird, in unserem Bundesland entsteht. Damitist Nordrhein-Westfalen Vorreiter für Deutschland. Nicht morgen, nichtirgendwann, sondern heute. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fördertgezielt Investitionen in den Innovationsmotor Bau: Das 3D-Haus wird mit 200.000Euro gefördert. Weitere Projekte sind in der Druckerschleife", erläutertMinisterin Scharrenbach."Der Druck des Wohnhauses in Beckum ist ein Meilenstein für die3D-Betondrucktechnologie", so Thomas Imbacher, Geschäftsführer Innovation &Marketing der PERI GmbH. "Wir sind davon überzeugt, dass das Drucken mit Betonin den nächsten Jahren in bestimmten Marktsegmenten an Bedeutung gewinnen wirdund erhebliches Potenzial hat. Weitere Wohnhaus-Druckprojekte in Deutschlandsind bereits in der Vorbereitung. Wir sind stolz, dass wir bei PERI mit demProjekt in Beckum Vorreiter und Wegbereiter für diese neue Form des Bauenssind.""Wir bei PERI verstehen uns als Innovationsführer in unseren Märkten", so Dr.Fabian Kracht, Geschäftsführer Finanzen & Organisation und Sprecher der