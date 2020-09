Kann sich Tesla von diesem Tiefschlag wieder erholen? Die Konkurrenz schläft nicht und eine Ankündigung aus dem Hause Daimler hat Tesla nun in die nächste Krise gestürzt. Wie kann Tesla diesem Schock entgegenwirken? Es scheinen wieder härtere Zeiten anzubrechen und von den Kurszielen kann derzeit wohl wieder abgerückt werden. Tesla braucht dringend positive Neuigkeiten!

Tesla kommt heute auf jeden Fall gehörig unter die Räder und muss um seinen Aufwärtstrend bangen. Die Vorzeichen für die kommenden Tage sind grausam und es könnte ein tiefes Loch in die Kassen der Aktionäre gerissen werden. Tesla leidet heute unter der Ankündigung von Daimler, noch leistungsfähigere Batterien produzieren zu können als Tesla. Das hat die Anleger geschockt!

Auf welchem Weg und vor allem wie schnell kann sich Tesla von diesen Schlagzeilen wieder erholen? Der Kurs ist infolgedessen nachhaltig eingebrochen und braucht dringend wieder Auftrieb! Derzeit steht ein Minus von sage und schreibe 1,59 Euro zu Buche, wodurch der Einbruch ganze 5,75 Euro beträgt. Der neue Kurswert beträgt nur noch gefährliche 355,10 Euro und könnte weiter sinken.

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.