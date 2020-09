SKRR Exploration Inc. (TSXV: SKRR; OTC: SKKRF; FSE: B04Q) hat seine Bohrcrew für das Olson-Goldprojekt in Saskatechwan mobilisiert. Geplant sind 12 Diamantbohrungen mit insgesamt 1850 Länge. Das Grundstück befindet sich innerhalb des Trans Hudson Korridors 100 km östlich von La Ronge, Saskatchewan, und 80 km südlich des Goldbetriebs Seabee von SSR Mining. Gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens mit Eagle Plains Resources Ltd. ("Eagle Plains") kann SKRR eine Beteiligung von bis zu 75% am Grundstück erwerben.

"Wir freuen uns sehr über den Beginn unseres ersten Bohrprogramms auf dem äußerst aussichtsreichen Grundstück Olson", sagte Sherman Dahl, Chief Executive Officer von SKRR. "Unser Team kann auf eine lange Geschichte der Identifizierung von Entdeckungen von Weltklasse zurückblicken. Wir freuen uns darauf, ihren Rekord im goldproduzierenden Hudson-Korridor fortzusetzen. Diese Bohrkampagne schließt sich an ein sehr erfolgreiches Feldarbeitsprogramm auf einem noch wenig erkundeten Grundstück mit mehreren hochgradigen Goldvorkommen an.