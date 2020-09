Kunden wählen Lidl zum zwölften Mal in Folge zum "Händler des Jahres" (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Discounter Nummer 1 in Deutschland: Lidl belegt bei dereuropaweit größten Verbraucherumfrage zum "Händler des Jahres 2020/2021", dievon Q&A Insights Europe BV durchgeführt wird, den ersten Platz in der Kategorie"Discounter". Bei der diesjährigen Befragung wurden mehr als 90.000 Bewertungenin 40 Kategorien abgegeben. Die Kunden bewerteten die Händler unter anderem inden Rubriken Preis, Hilfsbereitschaft und Service, Bereitstellung von Fachwissenund Information, Sortiment, Erscheinungsbild sowie Einfachheit Kauf. DasErgebnis ist eindeutig: Lidl überzeugt die Verbraucher in Deutschland dauerhaftund sichert sich zum zwölften Mal in Folge die Spitzenposition. Auch derLidl-Onlineshop punktet bei den Verbrauchern und gewinnt bei den Webshop-Awardsin der Kategorie "Discounter". Damit erhält Lidl wieder das bekannteQualitätslogo "Retailer of the Year" mit der goldenen Krone.Weitere Informationen zu Lidl Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/4720365OTS: Lidl