Trump gegen Biden: Runde 1

Da nur noch fünf Wochen bis zu den US-Präsidentschaftswahlen verbleiben und Umfragen zeigen, dass noch alles möglich ist, wird die erste Debatte (die am Mittwoch um 3:00 Uhr beginnt) mit Spannung erwartet. Dies sind drei wichtige Dinge, die es zu beobachten gilt:



1. Ist Joe Biden wirklich „schläfrig”?

Während die ständige Kritik von Trump, schläfrig und unentschlossen zu sein, nicht auffällt, zog Joe Biden nach den Debatten der Demokraten in der Vergangenheit auch einige Kritik auf sich. Unentschlossene Wähler möchten vielleicht sehen, dass Biden, der bereits 77 Jahre alt ist, fit und voller Ausdauer ist, um die volle Amtszeit als Präsident zu dienen. Das könnte tatsächlich das Wichtigste heute Abend sein.



2. Kann Trump seine Argumente für die Wirtschaft vorbringen?

Umfragen zeigen, dass Trump in Bezug auf die Wirtschaft einen besseren Job macht, sodass er versuchen wird, Biden in diesem Bereich zu diskreditieren. Wie wird er mit Fragen zur immer noch hohen Arbeitslosenquote umgehen?



3. Wie wird sich die Diskussion über soziale Fragen entwickeln?

Es könnte so aussehen, als ob die Reaktion auf die Pandemie und die rassistischen Proteste leichte Munition gegen Trump sind. Aber zu weit in diesen Fragen zu gehen, könnte Biden auch unter den gemäßigten Wählern schaden. Wird er die wichtige Balance finden?



Interessanter Markt: US100

Es besteht ein Konsens darüber, dass ein Sieg Bidens für Tech-Aktien schädlich sein könnte, sodass seine starke Performance den Fall für die Bullen, die versuchen, die jüngste Korrektur hinter sich zu lassen, weiter komplizieren könnte.

