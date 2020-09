Das Wort passt nun ganz und gar nicht zum öffentlichen Image von Angela Merkel: „Brachial durchgreifen“ wolle Merkel, das habe sie, so RTL, im CDU-Präsidium am Montag mit Blick auf die heutige Videokonferenz mit den Länderregierungschefs angekündigt. Die Wortwahl der Kanzlerin ist oft nicht gerade messerscharf und treffend. Aber, wenn es denn so gesagt wurde,

Der Beitrag Vor der Corona-Video-Konferenz: Die Kanzlerin wird „brachial“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.