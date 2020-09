Zoovu startet kontextbewusste E-Commerce Revolution und schliesst sich mit SEMKNOX zusammen

Boston und Berlin (ots/PRNewswire) - Zoovu bringt damit die erste KI-gestützte

No-Code Conversational Customer Experience Plattform auf den Markt



Zoovu (https://zoovu.com/de) , der weltweit führende Anbieter von Conversational

Search und digitaler E-Commerce Kaufberatung, gab heute den Zusammenschluss mit

dem in Dresden ansässigen Experten für semantische Produktsuche SEMKNOX

(https://semknox.com/en/) bekannt. Die Erweiterung der Zoovu Conversational

Search Plattform durch die semantische Produktsuche von SEMKNOX stellt einen

wesentlichen Schritt zur Bereitstellung personalisierter und kontextrelevanter

Online- Kundenerlebnisse der Zukunft in allen Branchen und für Unternehmen jeder

Größe dar - ohne IT-Unterstützung.





Konsumenten haben die Messlatte für begeisternde Kundenerlebnisse hoch gelegt.Die erweiterten semantischen Produktsuchfunktionen von Zoovu, die aufkünstlicher Intelligenz basieren, ermöglichen B2C- und B2B-Unternehmen, ihrenBusiness Impact erfolgreich zu steigern. Wenn Kunden nach Produkten suchen,versteht Zoovu den Kontext der in Umgangssprache formulierten Kundenwünschedurch Methoden des Natural Language Processing, verarbeitet diese mit einerOntologie und erzeugt daraus sehr präzise Ergebnislisten. Suchanfragen wie"Bildschirm für Fotografen" oder "Stylisches Handy mit toller Fotofunktion"können somit sehr präzise verstanden werden. Die Zoovu OmnichannelConversational Search Technologie, inklusive Chatbots der nächsten Generationund Voice Search, ermöglichen personalisierte, konsistente undkanalübergreifende Echtzeit-Erlebnisse und bedeuten einen großen Fortschritt beider Barrierefreiheit."Conversational Search ist der ultimative Weg, um Suchende in Käuferumzuwandeln, jeden Schritt der Online-Customer Journey zu optimieren undmithilfe von KI, die Kundenbedürfnisse vorherzusagen", sagte Robert Mullen, CEOvon Zoovu. "Der Zusammenschluss von SEMKNOX und Zoovu bedeutet eine Investitionvon mehreren Millionen Euro in die Zukunft semantischer, kontextbezogenerKonversationen zur Verbesserung des Online-Einkaufserlebnisses. Ohne dieSemantik zu verstehen, können Sie einfach keine kontextrelevante Online-Kundenerlebnisse schaffen."Die erweiterten Datenbereinigungsfunktionen von SEMKNOX liefern 100%maschinenlesbare, strukturierte Daten, um die nächste Generation derConversational Search Technologie voranzutreiben, sowie Keyword-Optimierung, dasdigitale Marketing und digitale Assistenten zu verbessern. Mit demZusammenschluss von Zoovu und SEMKNOX werden Unternehmen damit zukünftig zudemin die Lage versetzt, Produktdaten zu integrieren, zu bereinigen, zuorganisieren, zu normalisieren und anzureichern, um Lücken in Produktattributenzu schließen und falsche Informationen zu erkennen und zu entfernen."E-Commerce-Unternehmen haben jahrelang versucht, ihre eigenen Ontologienaufzubauen und zu pflegen - mit wenig Erfolg ", sagte David Urbansky, Gründerund CEO von SEMKNOX. "Die semantische Produktsuchmaschine von SEMKNOX liefertstrukturierte, durchsuchbare Informationen. Mithilfe unserer Ontologie könnenDaten erweitert, Lücken in Produktattributen geschlossen und falscheInformationen und Rechtschreibfehler erkannt und entfernt werden. Mit sauberenDaten wird so viel möglich. ""Zoovu bietet das fortschrittlichste digitale Einkaufserlebnis auf dem Markt undermöglicht eine echte konversationsbasierte Produktsuche und personalisierteKundenservice-Erlebnisse", sagte Mullen. "Ohne vorherige Informationen über denKunden können Unternehmen digitale Engagement-Erlebnisse schaffen und mithilfeTechnologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache, auf Tonalität,Umgangssprache, Rechtschreibfehler und in mehreren Sprachen reagieren."Mit dem Zusammenschluss wird David Urbansky, CEO von SEMKNOX, das gemeinsameZoovu und SEMKNOX AI Data und Semantics Team in Europa leiten.Für weitere Informationen zu Zoovu besuchen Sie www.zoovu.com/de(https://zoovu.com/de) .Über ZoovuZoovu ist die führende KI-gestützte Conversational Search Plattform, die Kundenhilft die passenden Produkte zu finden. Wir wandeln Sucherlebnisse inVerkaufsgespräche um, die zu besseren Einkaufserlebnissen für den Kunden und zurUmsatzgenerierung für Marken und Einzelhändler führen.Mehr als 2.500 B2B- und B2C-Marken und Einzelhändler nutzen Zoovu, um Käufernbei der Produktauswahl zu helfen, darunter Amazon, Rose Bikes, Whirlpool undCanon. Zoovu wird weltweit in über 500 Produktkategorien und in allen Spracheneingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter https://zoovu.com/deVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1283701/Semknox_Announcement.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1283707/Zoovu_Semknox_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141701/4720467OTS: Zoovu