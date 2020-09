HOWOGE erhält Bundespreis "Umwelt und Bauen" für klimaneutrales Wohnquartier in Berlin-Lichtenberg (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH wurde mit dem Bundespreis"UMWELT & BAUEN - für nachhaltige Gebäude, Quartiere und ökologischeInnovationen" ausgezeichnet. Die landeseigene Gesellschaft aus Berlin erhieltden Preis in der Kategorie "Wohngebäude" für ein klimaneutrales Wohnquartier mit99 Wohnungen in der Sewanstraße 20/22 im Bezirk Lichtenberg. "Das Projekt istvorbildlich, da es sich nicht auf einzelne Aspekte beschränkt, sonderngesamtheitlich aktuelle Nachhaltigkeitsanforderungen umsetzt und zeigt, dassgleichzeitig die Auswirkungen auf den Mietpreis minimiert werden konnten undsomit auch soziale Aspekte berücksichtigt", heißt es in der Jurybegründung. Diebeiden 8-geschossigen Punkthäuser böten zudem aufgrund der Mietpreisgestaltungfür breite Schichten der Bevölkerung einen bezahlbaren Wohnraum in einemenergetisch hocheffizienten und nachhaltigen Gebäude zu sozial verträglichenMieten."Neben dem sozialen Anspruch verfolgen wir bei allen Neubauten das Ziel einenmöglichst ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Intelligente Gebäudetechnikund grünen Mieterstrom setzen wir inzwischen bei fast allen Neubauvorhaben um",sagt HOWOGE-Geschäftsführer Ulrich Schiller . "Dementsprechend wird das Quartierin der Sewanstraße kein Leuchtturmprojekt für die HOWOGE bleiben. Bereits imnächsten Jahr sollen die Bauarbeiten für zwei weitere Häuser desselben Typs inder direkten Nachbarschaft beginnen."Der Bundespreis "UMWELT & BAUEN wurde in diesem Jahr erstmals vomBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie demUmweltbundesamt ausgelobt. Eine unabhängige Jury hat aus bundesweit über 80Einsendungen vier Preisträger ausgewählt und sieben weiteren ProjektenAnerkennungen ausgesprochen. Diese wurden durch den ParlamentarischenStaatssekretär des BMU, Florian Pronold, und UBA-Präsident Prof. Dr. DirkMessner am 29. September 2020 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihungprämiert.Sewanstraße 20/22: Klimaneutralität durch nachhaltiges GesamtkonzeptAuf einem rund 5.400 Quadratmeter großen Areal an der Sewanstraße 20/22 hat dieHOWOGE ein Wohnquartier errichtet, das die Klimaschutzziele der Bundesregierungbereits heute übererfüllt und gleichzeitig sozialen Wohnraum bietet. Durch dieenergetisch optimierte Bauweise und den Einsatz innovativer Gebäudetechnikkonnten die zwei achtgeschossigen Gebäude als klimaneutraleKfW-40-Plus-Energieeffizienzhäuser realisiert werden. Klimaneutralität bedeutet,dass ein Gebäude nur so viel CO2 ausstößt, wie die Natur auch wieder abbauenkann. Diese Größe ist für Gebäude mit 7 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahrdefiniert. In der Sewanstraße wird mit einem Wert von -4 Kilogramm sogar eine