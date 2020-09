Ombudsstelle Abwicklung VW-Vergleich zieht Fazit ihrer Tätigkeit

Berlin (ots) - Die von der Volkswagen AG und dem Verbraucherzentrale

Bundesverband e.V. (vzbv) im Zusammenhang mit der Abwicklung des sogenannten

VW-Vergleichs eingerichtete Ombudsstelle hat ein Fazit ihrer Tätigkeit gezogen.

Seit ihrer Einrichtung im April 2020 hat die Ombudsstelle in über 1.250

Beschwerdefällen entschieden. Davon wurde etwa die Hälfte der Entscheidungen

zugunsten der beschwerdeführenden Verbraucher getroffen. In hunderten weiteren

Beschwerdefällen hat VW zudem nach erneuter Prüfung Vergleiche mit den

Betroffenen geschlossen, eine Entscheidung durch die Ombudsstelle war daher

nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus hat die Ombudsstelle tausende an sie

gerichtete Anfragen betroffener Verbraucher beantwortet. Die Ombudsstelle

Abwicklung VW-Vergleich wird ihre Arbeit fortsetzen, bis alle noch anhängigen

Beschwerdefälle entschieden sind. Neue Fälle nimmt die Ombudsstelle jedoch nicht

mehr zur Entscheidung an.



"Das Ergebnis zeigt, dass die Einrichtung einer Ombudsstelle als neutrale

Entscheidungsinstanz bei der Abwicklung des VW-Vergleichs eine umsichtige und

sinnvolle Entscheidung war", so Brigitte Zypries, eine der drei von VW und dem

vzbv eingesetzten Ombudspersonen.







dem Oberlandesgericht Braunschweig in Anspruch genommen, um feststellen zu

lassen, dass VW zur Entschädigung der Erwerber bestimmter VW-Fahrzeuge mit von

dem Abgasskandal betroffenen Motoren verpflichtet sei. Der

Musterfeststellungsklage hatten sich über 400.000 Verbraucher angeschlossen. Das

Verfahren wurde durch einen zwischen dem vzbv und VW geschlossenen

Rahmenvergleich beendet. In diesem Rahmenvergleich hatte sich die Volkswagen AG

verpflichtet, Einzelvergleiche über festgelegte Entschädigungszahlungen mit den

beteiligten Verbrauchern abzuschließen, sofern diese bestimmte Voraussetzungen

erfüllten. Zu diesen Voraussetzungen gehörte u. a., dass das betroffene Fahrzeug

von dem zur Musterfeststellungsklage angemeldeten Verbraucher vor dem 1. Januar

2016 erworben worden war.



Für die Entscheidung von Streitfragen zwischen der Volkswagen AG und den

beteiligten Verbrauchern bei der Abwicklung des Vergleichs wurde eine

Ombudsstelle eingerichtet. Als Ombudspersonen wurden die Bundesministerin a.D.

Brigitte Zypries, der ehemalige Präsident des Bundesgerichtshofs Prof. Günter

Hirsch und der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftrage Peter Schaar berufen.

Betroffene Verbraucher konnten sich bis zum 31. August 2020 an die Ombudsstelle

wenden und von VW im Rahmen der Abwicklung des Rahmenvergleichs getroffene Seite 2 ► Seite 1 von 2



