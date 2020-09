Im ersten Halbjahr steigt das operative Ergebnis bei Preos von 25 Millionen Euro auf 70 Millionen Euro an. Nach Steuern verdient die Immobiliengesellschaft 30,9 Millionen Euro (Vorjahr: 21,8 Millionen Euro). Das Portfolio hat sich auf 1,5 Milliarden Euro fast verdoppelt. Am Jahresende soll es bei 2 Milliarden Euro liegen.In den kommenden Monaten will Preos internationaler werden. Zunächst richtet sich das Interesse auf Luxemburg ...