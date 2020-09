---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung 29.09.2020



Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2020

Luzern, 29. September 2020 - Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) veröffentlicht heute die Ergebnisse der Abstimmungen zur ausserordentlichen Generalversammlung. Die Generalversammlung fand auf dem Korrespondenzweg statt.



Traktandiert waren konsultative Abstimmungen zur externen Untersuchung von Kursmanipulationen in den Jahren 2017 bis 2019, die Prüfung einer Verantwortlichkeitsklage gegen faktische Organe, die Einforderung von Darlehen an Hans Peter Buchschacher und Ron Dold sowie die Zuwahl eines 3. Verwaltungsrates. Alle Traktanden wurden grossmehrheitlich angenommen. Mangels Kandidaten entfiel die Zuwahl eines 3. Verwaltungsrates. Verschiedene Aktionäre aus dem Umfeld von Ron Dold verlangten Einsicht und Auskunft zu den obigen Traktanden. Da die Antragssteller direkt betroffen sind und somit in einem direkten Interessenskonflikt stehen, hat der Verwaltungsrat diesen Antrag wie auch den Antrag auf Sonderprüfung der gleichen Antragssteller zur Ablehnung empfohlen. Beide Zusatzanträge wurden mit grosser Mehrheit abgelehnt.



Für weitere Informationen zur ausserordentlichen Generalversammlung wird auf den Text der Einladung verwiesen, welche unter www.promaxima.ch verfügbar ist.



Kontakt

Oliver Vogel, Mitglied des Verwaltungsrates

Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00



Über Promaxima Immobilien AG



Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz.

Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Swiss kotiert.



