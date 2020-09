Online-Portal E-NoRisk von Mathias Becker e.K. macht Arbeitsschutz-Unterweisungen Corona-sicher (FOTO)

Saarlouis (ots) - Ihr Portal E-NoRisk stellen die Experten für Arbeitsschutz bei

der Mathias Becker e.K. vom 6. bis zum 8. Oktober auf der Online-Messe

"ARBEITSSCHUTZ AKTUELL Digital" vor. Das digitale Lernmanagementsystem (LMS) ist

interaktiv und multimedial und erlaubt es Lernenden gerade in Corona-Zeiten,

ihre Pflichtunterweisungen im Arbeitsschutz individuell, sicher, räumlich und

zeitlich unabhängig durchzuarbeiten. "Für Unternehmen bringt E-NoRisk eine

höhere Effizienz im Unterweisungsmanagement, eine höhere Transparenz im

Monitoring der individuellen Lernfortschritte und einen deutlich geringeren

Aufwand, um ihren gesetzlichen Pflichten als Arbeitgeber nachzukommen - gerade

in aktuellen Corona-Zeiten", so Projektleiterin Aline Geyer bei der Mathias

Becker e.K. in Saarlouis.



Arbeitgeber sparen Zeit durch digitale Prozesse und automatische

Erfolgskontrolle





Unternehmen aller Größenordnungen müssen ihre Mitarbeiter regelmäßig imArbeitsschutz unterweisen. Die Herausforderungen der Pflichtunterweisungen sindbekannt: Gerade in Zeiten von Corona müssen aufgrund neuer Hygienekonzepte unterUmständen sogar Räume für die Unterweisungen angemietet werden, Trainer werdenbestellt und am Ende fehlen urlaubs- oder krankheitsbedingt immer wieder einpaar Mitarbeiter. Darüber hinaus ist es mit der Bereitschaft zum Lernen beiFrontalunterricht auch nicht unbedingt weiter her."Wir haben deshalb ein Lernmanagementsystem für unsere Kunden aufgebaut, dasnoch besser auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingeht und wesentlicheArbeitsschutz-Inhalte so aufbereitet, dass es Spaß macht, sie durchzuarbeiten",so Aline Geyer.Didaktisch an digitale Lernumgebungen angepasste MedienvielfaltAktuell stehen über 30 Themen aus dem Bereich Arbeitsschutz, insbesondere allerelevanten Themen für Büroberufe sowie Lager und Logistik, zur Auswahl, allegeprüft durch die Arbeitsschutzexperten bei Mathias Becker e.K..Das Themenportfolio befindet sich in der ständigen Weiterentwicklung, für dienächsten Wochen sind 30 weitere Angebote in Planung. Arbeitgeber undArbeitsschutzbeauftragte können auf der Lernplattform für jeden Mitarbeiter dieUnterweisungsmodule auswählen. Die Mitarbeiter erhalten eine E-Mail mit einemZugangscode und können ihre Unterweisungen jederzeit online aufrufen und dieBearbeitung an ihr individuelles Lerntempo anpassen.Besonderen Wert legte das Entwicklerteam auf die didaktische Aufbereitung derInhalte. In digitalen Lernumgebungen müssen die Inhalte erfahrungsgemäß lebendigaufbereitet werden, damit die Teilnehmenden beim Selbststudium auch Freude amLernen empfinden und sich wesentliche Anweisungen zum Arbeitsschutz für diePraxis auch wirklich einprägen.Deshalb sind die Lerneinheiten klar in einzelne Kapitel strukturiert. Nebenkurzen Texten erfahren die Nutzer jeweils in Videos, wie sie in ihremArbeitsalltag den Arbeitsschutz am besten umsetzen. Bilder, Grafiken, Tabellensowie herunterladbare Merkblätter sorgen für einen nachhaltigen Lernerfolg. Hatein Mitarbeiter alle Abschnitte bearbeitet, kann er umgehend oder auch späterseine Wissensprüfung vornehmen. Er erhält sofort seine Auswertung. Das Lernzielist erreicht, wenn 80 Prozent der Fragen korrekt beantwortet sind. Anschließterhält der Teilnehmer sein Zertifikat, zum Download oder zum Ausdrucken.Der Arbeitsschutzbeauftragte sieht parallel dazu in seinem Management-Dashboard,dass der Mitarbeiter die Unterweisung erfolgreich beendet hat. Bei Mitarbeitern,die ihre Module noch nicht absolviert haben, kann er aus dem LMS heraus eineErinnerungsnachricht absenden und diese an noch bevorstehende Module erinnern."Durch diese Ende-zu-Ende gestalteten Prozesse sparen Arbeitgeber undArbeitsschutzbeauftragte viel Zeit. Die automatisierte Erfolgskontrolle gibtihnen die Sicherheit, dass Mitarbeiter die in §12 Arbeitsschutzgesetzvorgeschriebenen regelmäßigen Unterweisungen auch verstanden haben", erläutertAline Geyer.Kostenlose Gast-Tickets für die Online-Messe "ARBEITSSCHUTZ AKTUELL Digital" beiMathias Becker e.K."Keine vollen Räume, keine Abstandsregeln, gepaart mit geprüftem Verständnis derTeilnehmenden machen E-NoRisk zur perfekten Alternative klassischerArbeitsschutz-Unterweisungen", fasst Aline Geyer zusammen. Wer sich für dasdigitale Angebot von E-NoRisk interessiert, kann es sich im Rahmen derOnline-Messe "ARBEITSSCHUTZ AKTUELL Digital" vom 6. bis 8. Oktober 2020 näheranschauen und erläutern lassen.