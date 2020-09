SMITHS DETECTION STELLT KOMPAKTEN RÖNTGENSCANNER FÜR VIELFÄLTIGE KOMMERZIELLE SICHERHEITSANWENDUNGEN VOR

Smiths Detection stellt sein neuestes Röntgenprüfgerät HI-SCAN 5030C vor, das durch seine optimale Größe, Langlebigkeit und Mobilität eine entscheidende Lücke bei kommerziellen Sicherheitskontrolllösungen schließt.

In Kombination mit der marktführenden elektronischen Plattform HiTraX 3 mit überlegener Bildqualität wurde das HI-SCAN 5030C speziell dafür entwickelt, die Sicherheitskontrollen von Gerichtsgebäuden bis hin zu Firmengeländen zu verbessern. Dank seiner kompakten Größe und seiner leichten Bauweise lässt sich das System nahtlos in Kontrollpunkte und Poststellen integrieren. Schwingungsdämpfer ermöglichen es, dass das HI-SCAN 5030C ohne Neukalibrierung zwischen verschiedenen Standorten transportiert werden kann, was für maximale Flexibilität sorgt.