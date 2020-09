Union Investment: Politische Stabilität drückt Italien-Renditen

Vor einem halben Jahr war Italien das Epizentrum der Corona-Pandemie in Europa und das große Sorgenkind am Kapitalmarkt. Heute sind die Corona-Neuinfektionszahlen vergleichsweise niedrig. Und am Kapitalmarkt fiel die Rendite der dreißigjährigen italienischen Papiere (Buoni del Tesoro Poliennali, BTP) zur Wochenmitte auf ein Rekordtief. Die Rendite zehnjähriger BTP sank mit rund 0,83 Prozent immerhin noch auf den niedrigsten Stand seit September 2019. Dies strahlte auf andere Euro-Peripheriemärkte aus. Zehnjährige Staatsanleihen aus Spanien und Portugal rentierten so niedrig wie nie seit März, jene aus Griechenland erreichten den tiefsten Stand seit Februar. Worauf ist diese Entspannung zurückführen, wo doch steigende Neuinfektionszahlen zu einer größeren Risikoscheu unter Investoren sorgten und Risikoanlagen wie Aktien unter Druck gerieten?

Ausschlaggebend für den Kursanstieg italienischer Staatsanleihen in den vergangenen Tagen ist die italienische Innenpolitik. In den Regionalwahlen vom 20. und 21. September, die in sieben Regionen stattfand, setzen sich die Rechtspopulisten weniger stark durch als befürchtet. Parteien wie Lega oder Fratelli d‘Italia stehen für einen konfrontativen Kurs gegenüber der Europäischen Union (EU). In Summe kamen aber die gegenüber Brüssel gemäßigter auftretenden Koalitionspartner des Regierungsbündnis von Demokratischer Partei (PD) und Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) auf genügend Unterstützung. Damit sind zugleich auch vorgezogene Neuwahlen in Italien unwahrscheinlich geworden.