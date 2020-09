Mad Heidi - der weltweit erste Swissploitation-Film - stellt auf dem Züricher Film Festival ein revolutionäres Filmförderungsmodell vor

Seite 2 ► Seite 1 von 5

- Neues automatisiertes Finanzierung- und Distributionsmodel durchBlockchain-Technologie- Zeitgleiche, globale digitale Veröffentlichung um illegalen Download zueliminierenDas Team hinter dem weltweit, ersten vollständig von Fans finanzierten Film -MAD HEIDI - stellte heute MAD INVEST vor. Ein neues Filmfinanzierungs- undVertriebsmodell, das die Filmindustrie revolutionieren soll. Die MAD INVESTORS,die die Fans an erster Stelle stellt. Diese hatten bereits die Möglichkeit, sichfür den exklusiven Vorverkauf anzumelden, um als erstes von den Vorteilen zuprofitieren. Der Vorverkauf hat bereits 250,000 CHF eingebracht. Ab heute habenalle die Möglichkeit, MAD HEIDI-Shares über die MAD INVEST-Plattforminvest.madheidi.com zu kaufen.Tero Kaukomaa, Produzent von Mad Heidi, erklärte : "MAD HEIDI zeigt, dass vonFans unterstützte Filme für ein weltweites Publikum nicht nur Spass machen kann,sondern auch eine profitable Investitionsmöglichkeit darstellen. Das MADINVEST-Modell ist insofern ein Novum, als dass Geldgeber sich direkt undgleichberechtigt an der Finanzierung eines globalen Films beteiligen, an denNettoeinnahmen partizipieren und zusätzliche Bonusprämien erwerben können. Wiez.B. im Film zu sein, den Drehort zu besuchen oder sogar ihren Namen in denAbspann des Films aufzunehmen. Durch den Einsatz eines Crowd-Investment-Modells,der Blockchain-Technologie und einer gleichzeitigen globalen Veröffentlichungwird MAD HEIDI auch das Problem der Piraterie sowie der vielen Zwischenhändlerwie Distributoren und Handelsvertreter verringern.Ein Zunkunftsmodell für die ganze FilmindustrieUm die Produktion zu beginnen, ist ein Mindestbetrag von 1 Million CHFerforderlich. Es werden 4000 Anteile a 500 CHF verkauft. Für denunwahrscheinlichen Fall, dass die Produktionsschwelle von 1Million CHF nichterreicht wird, erhalten die Investoren ihr Geld zurück.Der Vertrieb des Films wird vollständig vom Produktionsteam kontrolliert undsomit wird das globale Problem der Piraterie umgangen. Ausserdem werden auch dieKosten reduziert, die mit der Bezahlung von Vertriebspartnern und Agentenverbunden sind. Beide Aspekte tragen zur Steigerung der Einnahmen bei. MadInvestoren partizipieren an allen Nettoeinnahmen aus dem Film, einschliesslichdigitaler Streams, Downloads, Verkäufe von DVDs, Bluray oder anderen physischen