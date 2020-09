Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Auch für Daimler wird es im Dieselskandal immer enger. Nachdembereits verschiedene Landgerichte feststellten, dass der Premium-Autoherstellerhaftet, verurteilte nunmehr das OLG Naumburg mit Urteil vom 18.09.2020, Az.: 8 U8/20, die Daimler AG zur vollständigen Rückabwicklung des Kaufvertrages übereinen Mercedes-Benz GLK 220 CDI. "Da die dort streitgegenständlicheAbschalteinrichtung bei verschiedensten Modellen und Motoren zum Einsatzgekommen ist, ist es für Mercedes-Fahrer spätestens jetzt an der Zeit, ihreForderungen mit aller Konsequenz geltend zu machen", empfehlen Dr. MarcusHoffmann und Mirko Göpfert, Partner der im Bank- und Verbraucherschutzrechttätigen Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg.Auch aktuell erhalten Besitzer von Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz, in deneninsbesondere Motoren mit der Typenbezeichnung OM 651 und OM 642 verbaut wordensind, weiterhin unerwünschte Post. Hierin wird im Rahmen einer - derzeit noch -"freiwilligen Servicemaßnahme" oder einer verpflichtenden "Rückrufaktion" zueinem "Software-Update für Ihren Dieselmotor" aufgerufen. "Gerade wenn man sichfür ein hochpreisiges Fahrzeug aus dem Premiumsegment entschieden hat, möchteman sich natürlich nicht mit einem in seiner Wirkungsweise und seinen Folgennicht genauer spezifizierten Software-Update abspeisen lassen", weißRechtsanwalt Göpfert aus der Praxis zu berichten.Zahlreiche Betroffene wollen ihre manipulierten Kfz daher zurückgeben undverklagen die Daimler AG auf Schadensersatz. Da die Manipulationen beiDieselfahrzeugen der Marke Mercedes-Benz in ihrer gesamten Tragweite erst mehrund mehr ans Licht kommen, kann es noch nicht die "Urteilsflut" wie gegen dieVolkswagen AG in Bezug auf EA189-Motoren geben. "Die haftungsbegründendenTatsachen sind indessen hier wie dort die gleichen", stellt Rechtsanwalt Dr.Hoffmann klar. Nachdem bereits zahlreiche Landgerichte den Autobauer in derHaftung sahen, wird es auch in den Berufungsinstanzen für die Daimler AGzunehmend ungemütlich. Denn die Richter an einigen Oberlandesgerichten wollensich offensichtlich nicht mehr mit dem typischen, völlig pauschalenProzessvortrag der Daimler AG abspeisen lassen.So gab das OLG Nürnberg, Az.: 5 U 144/20, bereits mit Verfügung vom 28.05.2020der Daimler AG auf, die das dort streitgegenständliche Fahrzeug betreffendeRückrufanordnung vorzulegen, wobei die Vorlage vollständig und grundsätzlichohne Schwärzungen zu erfolgen habe. Mit seiner Entscheidung vom 28.08.2020, Az.:1 U 137/19, hob das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht einklageabweisendes Urteil des Landgerichts Lübeck auf und verwies die Sache zur