Moody‘s erweitert Flaggschiff-Plattform Moody‘s CreditView um ESG-Expertise

Moody‘s hat seine führende Forschungs-, Daten- und Analyseplattform für Kreditmarktexperten, Moody‘s CreditView, um ein breites Spektrum an Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG) und Klimarisikoanalysen ergänzt. Die Erweiterung von Moody‘s CreditView ist Teil der Anstrengungen von Moody‘s, dem Markt eine umfangreiche, integrierte Suite an ESG-Lösungen bereitzustellen, und eine Reaktion auf das Feedback der Benutzer, das den zunehmenden Stellenwert extrafinanzieller Faktoren und Analysen bei der Beurteilung des Risikoprofils eines Emittenten widerspiegelt.

Benutzer von Moody‘s CreditView können ab sofort auf Ressourcen der Moody‘s-Tochterunternehmen Vigeo Eiris (VE), einem weltweit führenden Anbieter von ESG-Daten und -Tools, und Four Twenty Seven, einem Pionier im Bereich der Bewertung von Klimarisiken, zugreifen. Zu den VE-Inhalten gehören Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen und Staaten sowie ESG-Scores und Branchenberichte. Außerdem können Benutzer die Scores von Four Twenty Seven zu physischen Klimarisiken für Unternehmen und US-amerikanischen Gemeinden aufrufen.