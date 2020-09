Wenatchee Valley College evaluiert IT-Umgebung nach Anschlag auf örtliches College mit Ransomware

Wenatchee Valley College Campus - Wenatchee, WA (Foto: Business Wire)

Das Wenatchee Valley College bereichert die Region North Central Washington im Bundesstaat Washington, da es den Bildungsbedarf und kulturelle Bedürfnisse der Kommunen und Einwohner im gesamten Versorgungsgebiet unterstützt. Das College bietet qualitativ hochwertige Transfer-, geisteswissenschaftliche, berufliche/technische, grundlegende Kompetenzen und Weiterbildung für Studenten mit unterschiedlichem ethnischen und wirtschaftlichen Hintergrund. Der Wenatchee-Campus liegt an den östlichen Hängen der Cascade Mountains, auf halbem Weg zwischen Seattle und Spokane. Der WVC-Campus in Omak befindet sich nahe der kanadischen Grenze bei Omak, etwa 160 Kilometer nördlich von Wenatchee.

„Ein College in unserem System erlitt einen massiven Ransomware-Angriff und sämtliche Server waren betroffen, einschließlich der Backup-Daten, so dass das College nichts wiederherstellen konnten. Wir haben die Erfahrungen dieser Einrichtung als Fallstudie genutzt, um die Bereiche zu verbessern, in denen sie angreifbar war, die Grundursachen dafür, wie es geschah, wann es geschah und was zu diesem Ransomware-Angriff führte. Daraufhin haben wir Änderungen an unserer Umgebung vorgenommen und Best Practices eingeführt. Selbst wenn wir selbst betroffen sind, wenn unsere VMware-Umgebung und unsere Server davon belastet sind, wissen wir jetzt, dass die ExaGrid-Daten nicht beeinträchtigt werden“, so Steve Garcia, der Informationssicherheitsbeauftragte des College. „Wir haben unsere alte Lösung verschrottet und uns für ein ExaGrid-System und Veeam entschieden, das sich gut in unsere VMware-Infrastruktur einfügt. Die kombinierte Lösung von ExaGrid und Veeam ist erstaunlich! Sie funktionieren sehr gut zusammen. Da ich die ExaGrid-Veeam-Lösung jetzt selbst verwende, habe ich sie Kollegen an anderen Community Colleges als solide, zuverlässige Lösung für alle Anforderungen an die Backup-Infrastruktur empfohlen“.