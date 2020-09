Casio gibt EDIFICE-Sondermodelle mit Honda Racing heraus

TOKIO, 29. September 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hat heute EFS-560HR, das neueste Modell zu seiner EDIFICE-Linie von Hochleistungs-Metallchronographen in Zusammenarbeit mit Honda Racing vorgestellt, basierend auf dem Markenkonzept „Geschwindigkeit und Intelligenz".

Honda Racing bezieht sich auf die Motorsportaktivitäten, die Honda Motor Co., Ltd. weltweit betreibt. Das Unternehmen stand als Lieferant von Aggregaten für das Scuderia AlphaTauri Formula One -Team im Rampenlicht, dessen offizieller Partner Casio ist. Die Zusammenarbeit zwischen Honda Racing und EDIFICE, die beide ihren Ursprung in Japan haben, entstand aus einem gemeinsamen Engagement für die Nutzung von High-Tech-Fähigkeiten bei ihren globalen Aktivitäten.