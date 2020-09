Luft nach oben, Kommentar zur LBBW von Bernd Neubacher

Frankfurt (ots) - Während die Debatte um eine Zusammenführung ganzerLandesbanken in einem Sparkassen-Zentralinstitut pandemiebedingt auf deutlichkleinerer Flamme vor sich hin köchelt als noch vor ein paar Monaten, feilt dieLBBW an ihrer Angebotspalette, um organisch zulegen zu können: Das Engagement imAutosektor fährt das Institut, eingedenk seines öffentlich-rechtlichen Auftrags,maßvoll herunter. Mit Übernahme von Kapitalmarktgeschäft der BayernLB hat sie imSommer ein Beispiel für Konsolidierung unterhalb der Fusionsebene geliefert;weiteren Kooperationen etwa in der IT fürs Kapitalmarktgeschäft scheint sienicht abgeneigt. Nun führt die Bank ihre Vermögensverwaltung und das gehobenePrivatkundengeschäft in einer neuen Geschäftseinheit "Asset and WealthManagement" mit rund 900 Beschäftigten und einem verwalteten Vermögen von 110Mrd. Euro zusammen, um "zusätzliche Ertragspotenziale" zu heben.Ja, angesichts des Zinstiefs, zunehmender Kreditrisiken und verstärkterBlasenbildung an den Märkten hat auch die LBBW den Wert der stabile Provisionenbei niedriger Kapitalbindung versprechenden Aktivitäten im Asset- und WealthManagement erkannt und wertet diese auch personell auf. Das ist auch nötig,könnte man hinzufügen, denn in beiden Disziplinen hat die LBBW im Vergleich zumWettbewerb durchaus Luft nach oben. Als nach Bilanzsumme größte Landesbank derRepublik kommt sie in Vermögensverwaltung und Wealth Management zwar aufinsgesamt 110 Mrd. Euro an Assets. Das ist mehr als bei der BayernLB und derNord/LB. Die Helaba, bundesweit die Nummer 3 nach Bilanzsumme, vereinigtallerdings dank eines starken Assetmanagements rund 137 Mrd. Euro auf sich.Ob die Zusammenlegung ein Erfolg wird, weil sie dem Assetmanagement der LBBW wiegewünscht den Zugang zu kleineren Institutionellen erleichtert, steht auf einemganz anderen Blatt und wird von der Qualität des Managements abhängen. LBBW-ChefRainer Neske hat vor Jahren als Vorstandsmitglied der Deutschen Bank live und inFarbe miterlebt, wie der blaue Konzern Vermögensverwaltung und Private Bankingerst vereinte und dies drei Jahre später revidierte, da die Zusammenarbeit zähverlief und reiche Kunden sich zum Absatzkanal des Assetmanagements degradiertfühlten. Entsprechend groß dürfte sein Ehrgeiz sein zu zeigen, dass die neueLBBW-Einheit "Asset and Wealth Management" der einstigen Deutsche-Bank-Sparte"Asset & Wealth Management" nur im Namen ähnelt.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4720638OTS: Börsen-Zeitung