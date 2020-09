SHANGHAI, 29. Sept. 2020 /PRNewswire/ – Während HUAWEI CONNECT 2020 gab Huawei ein IDC-White Paper mit dem Titel Einblicke von IT-Entscheidungsträgern: POLAN als Wegbereiter für die Transformation des Unternehmens-Campus in Auftrag. Gemäß dem White Paper überdenken die IT-Entscheidungsträger ihre Campus-Netzwerkstrategien, da die digitale Transformation angesichts der COVID-19-Pandemie immer schneller voranschreitet. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen bietet die passive optische LAN(POLAN)-Lösung Vorteile in Bezug auf Bandbreite, Betrieb und Wartung, Stromverbrauch und die Gesamtbetriebskosten (TCO). Im Laufe der nächsten fünf Jahre wird die Verwendung von POLAN in verschiedenen Branchen weit verbreitet sein und eine solide Grundlage zur Neukonzeption von Unternehmensdiensten bilden.

Die Ergebnisse des White Papers basieren auf einer Webumfrage mit IT-Entscheidungsträgern bei 318 großen und mittelständischen Unternehmen in ausgewählten Ländern über mehrere Branchen hinweg, einschließlich Bildung, staatliche Organisationen, Gesundheit, Transport und Immobilien. Die personalisierte Umfrage wurde von Huawei in Auftrag gegeben und von IDC entworfen, durchgeführt und analysiert. Sie bietet eine detaillierte Strategiereferenz und eine Leitlinie für den Aufbau von Unternehmens-Campus-Netzwerken im digitalen Zeitalter.

Gemäß dem White Paper muss die von den Unternehmen bevorzugte Campus-Netzwerklösung über eine vereinfachte Netzwerkstruktur, eine einfache Verwaltung, niedrige Kosten und eine flexible Kapazitätserweiterung verfügen, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Zudem werden durch das White Paper die nachfolgenden fünf Gründe herausgearbeitet, warum POLAN im Kontext der digitalen Transformation eine weit verbreitete Campus-Netzwerklösung sein wird.

Erfüllen zukünftiger Ansprüche an die Bandbreite

In naher Zukunft wird die Zahl der HD-Videos und IoT-Anwendungen exponentiell ansteigen und somit die Bandbreite-Anforderungen stetig in die Höhe treiben. Im Vergleich zu Kupferkabeln bieten Glasfaserkabel eine höhere Bandbreite und Kapazität und unterstützen Bandbreite-Aufrüstungen ganz ohne Neuverkabelung. Das Stadtviertel Dubai Creek Harbor hat beispielsweise die POLAN-Lösung umgesetzt, um die IoT- und Videodienste des Hotels basierend auf der 10G-PON-Technologie auszuführen und somit die für die kommenden 10 Jahre prognostizierten Anforderungen zu erfüllen. Technologie und Bandbreite können ohne Austausch der Übertragungsmedien aufgerüstet werden, wodurch die Investition des Kunden geschützt wird.