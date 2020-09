^ DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Media and Games Invest plc platziert 25 Millionen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung und erzielt einen Erlös von 300 Millionen SEK

29. September 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), ein Unternehmen mit Fokus auf Online Games, unterstützt durch eine eigene Medien-Unit, hat das Book-Building im Rahmen einer gezielten Privatplatzierung in Höhe von 25.000.000 neuen Aktien des Unternehmens, zu einem Preis pro Aktie von 12,00 SEK (entsprechend 1,14 EUR1 pro Aktie), (die "Aktien") erfolgreich abgeschlossen und einen Erlös in Höhe von 300 Millionen SEK erzielt (die "Privatplatzierung").

In einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht am heutigen Vormittag, hat MGI bekannt gegeben, dass sie die Absicht hat im Rahmen einer Privatplatzierung von Aktien an schwedische und internationale institutionelle Investoren einen Bruttoerlös von ca. 250 Millionen SEK zu erzielen. Die Privatplatzierung war stark überzeichnet und stieß sowohl bei schwedischen als auch bei internationalen Investoren auf großes Interesse, weshalb das Unternehmen beschlossen hat, den Umfang der Privatplatzierung auf 300 Millionen SEK zu erhöhen.