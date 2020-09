Biotest nimmt Veeva Vault eTMF für Echtzeit-Sichtbarkeit in Studiendokumenten und -prozessen an

„Wir steigern unsere Effizienz und Inspektionsbereitschaft durch die verbesserte Zugänglichkeit der Studiendokumente mit Veeva Vault eTMF“, sagte Daniela Zipp, Leiterin der Abteilung Operations, Klinische Systeme und Datenmanagement bei Biotest. „Das lokale Veeva-Team in Deutschland hat uns enorm unterstützt, um uns schnell in Gang zu bringen. Wir verfügen jetzt über die Grundlagen und Metriken, um unsere Studienprozesse und die Aufsicht zu verbessern.“

Vault eTMF ermöglicht ein aktives TMF-Management, sodass Biotest Studienprozesse und Dokumente in einem System in Echtzeit verwalten kann, während sie ausgeführt werden. Erweiterte Berichte und Dashboards bieten jederzeit Einblick in den Dokumenten- und Prozessstatus. Der vollständige Einblick in die Vollständigkeit des TMF ermöglicht es Sponsoren, CROs und Standorten, während der Studien besser zusammenzuarbeiten und die Durchführung zu beschleunigen.

„Unternehmen modernisieren ihre klinischen Abläufe, um effizientere Studien durchzuführen und die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen“, so Rik Van Mol, Vice President von Veeva Development Cloud in Europa. „Veeva Vault eTMF bietet Biotest eine größere Transparenz der TMF-Qualität, um die Compliance und Zusammenarbeit während der gesamten Studiendurchführung zu verbessern.“

Veeva Vault eTMF ist Teil der Veeva Vault Clinical Suite, der ersten Cloud-Plattform der Branche, die CDMS, CTMS, eTMF und den Studienstart umfasst, um das Management klinischer Daten und den klinischen Betrieb zu vereinheitlichen. Die vereinheitlichte Anwendungs-Suite von Veeva bietet einen globalen Überblick über die Studienaktivitäten und rationalisiert die klinischen End-to-End-Prozesse. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/Clinical.