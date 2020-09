Ergebnisse der FLAAG-Studie mit 350 Patienten zeigen, dass MolecuLight Point-of-Care-Bildgebung die Erkennung einer hohen bakteriellen Belastung in Wunden um das Vierfache gegenüber der Abklärung der Standardversorgung verbessert

Studie zeigt auch, dass die Molekül-Licht-Fluoreszenz-Bildgebung von Bakterien am Point-of-Care in 69 % aller Patientenfälle zu Änderungen der Behandlungsplanung führte

TORONTO, 30. September 2020 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., führend auf dem Gebiet der Fluoreszenzbildgebung am Point-of-Care für die Echtzeit-Detektion von Bakterien in Wunden, gab die Veröffentlichung der Ergebnisse der klinischen Studie FLAAG (Fluorescence Imaging Assessment and Guidance) im Rahmen von Advances in Wound Care bekannt. Diese große prospektive, multizentrische, kontrollierte klinische Studie umfasste 350 Patienten in 14 ambulanten Wundversorgungszentren in den USA und 20 Kliniker. Die Studie, die von Dr. Thomas E. Serena und seinem Team der SerenaGroup unabhängig geleitet wurde, untersuchte, ob die Fluoreszenzbildgebung (MolecuLight i:X) die Erkennung hoher (>104 KBE/g) bakterieller Belastungen verbessert, wenn sie in Kombination mit klinischen Zeichen und Symptomen der Abklärung eingesetzt wird. In der Studie wurde auch untersucht, wie sich Informationen über das Vorhandensein und den Ort von Bakterien am Point-of-Care auf die klinische Behandlungsplanung auswirkten. Die Studie, die diabetische Fußgeschwüre, venöse Beingeschwüre, Druckgeschwüre und andere chronische Wunden umfasste, ergab, dass 82% der Studienwunden eine hohe bakterielle Belastung (>104 CFU/g) aufwiesen. Der Einsatz des MolecuLight i:X -Fluoreszenz-Bildgebungsgerätes führte zur Detektion von 45 % mehr Wunden mit hoher bakterieller Belastung, die sonst bei der Abklärung klinischer Zeichen und Symptome im Rahmen der Standardversorgung übersehen wurden; diese Ergebnisse waren bei allen Wundtypen, Studienzentren und Klinikern konsistent. Die objektiven, diagnostischen Informationen zur bakteriellen Belastung, die die Fluoreszenzbildgebung lieferte, veränderten die klinische Behandlungsplanung bei 69 % der Wunden und beeinflussten die Wundbettvorbereitung bei 85 % der Studienwunden. Vor allem aber berichteten die Kliniker, dass der Einsatz der Fluoreszenzbildgebung bei 90 % der Studienwunden die Patientenversorgung verbesserte.

„Die FLAAG-Studie, eine der größten prospektiven klinischen Studien in der Wundversorgung, hat gezeigt, dass klinische Anzeichen und Symptome schlechte Indikatoren für die bakterielle Belastung bei chronischen Wunden sind", so Dr. Serena, Gründerin und medizinische Direktorin von The SerenaGroup und leitende Prüfärztin der klinischen Studie. „Die meisten Wunden, die bei der Standardversorgung in dieser Studie übersehen wurden, wiesen eine alarmierend hohe bakterielle Belastung auf, was auf eine asymptomatische Infektion hindeutet. Der Einsatz von MolecuLighti:X ermöglichte eine frühere Erkennung der bakteriellen Belastung von Wunden, die sonst bei der Abklärung der Standardversorgung übersehen worden wäre; wir konnten diese Verbesserung bei der Erkennung bei allen Wundtypen beobachten. Die von der Fluoreszenzbildgebung gelieferten Informationen waren in allen Aspekten der Wundversorgung von Nutzen und beeinflussten die Behandlungsplanung und die gesamte Patientenversorgung. Ich bin davon überzeugt, dass sich MolecuLight i:X schnell zu einem Standard in der Wundversorgung entwickeln und eine zentrale Rolle bei der antimikrobiellen Betreuung in der Wundklinik spielen wird."