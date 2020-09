„Shroom Boom“ – Gewinner und Verlierer des Hypes um „Magic Mushrooms“

Das mit Anekdoten und Auf und Abs ohnehin bereits überaus gut bestückte Jahr 2020 ist seit einigen Wochen nochmal um ein Highlight reicher: die „Magic Mushroom“ Firma COMPASS PATHWAYS (NASDAQ: CMPS; ISIN Deutschland: US20451W1018; WKN: A2QCDR) feierte am 18. September in den USA am NASDAQ ein fulminantes Börsendebüt. Seit Erstnotiz hat sich die Aktie im Vergleich zum Ausgabepreis von 17 USD mehr als verdoppelt.

Mit Pilzen Depression bekämpfen

Das Londoner Unternehmen will den aktiven Inhaltsstoff der im deutschsprachigen Raum auch als „Zauberpilze“ bekannten halluzinogenen Pilze – Psilocybin – für die Behandlung von Depressionen und anderer mentaler Krankheiten legalisieren. Allerdings nicht als ein Medikament, das gegen Rezept in der Apotheke erhältlich sein soll, sondern als Arzneimittel, das ausschließlich unter ärztlicher Aufsicht verabreicht werden darf. Denn schließlich begeben sich die Patienten nach Einnahme der Pilze auf einen psychologischen „Trip“ – auf eine Reise in das innerste Selbst – der ausschließlich unter Aufsicht eines erfahrenen Therapeuten erfolgen sollte.

COMPASS Aktie kann sich vervielfachen

Die Chancen auf eine Zulassung stehen hoch. Schließlich hat sich der Bereich „Mental Health“ bedauerlicherweise zum größten Problem des modernen Gesundheitswesens entwickelt. Mehr als 320 Millionen Menschen weltweit leiden unter Depressionen, und das ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Aufgrund des mit der Krankheit verbundenen Stigmas, gibt es immer noch eine große Dunkelziffer in der Gesellschaft. COMPASS hat daher für seine Psilocybin-Therapie „fast track“-Status von der FDA erhalten. Wenn also alles nach Plan läuft, sollte das Medikament in ca. 3 Jahren zugelassen sein. Ein zugelassenes Medikament zur Bekämpfung von Depressionen besitzt einen Wert von ca. 5 – 10 Milliarden USD. Verglichen mit der aktuellen Marktkapitalisierung von ungefähr 1,3 Milliarden USD ergibt sich damit noch reichlich Aufwärtspotential.

COMPASS Pathways

Achtung vor Trittbrettfahrern

Solch ein Erfolg zieht aber immer auch Trittbrettfahrer an. Im wahrsten Sinne des Wortes wie Pilze aus dem Boden schießen daher Firmen – oftmals in Kanada (die dortige Börsenaufsicht ist deutlich lascher als in den USA) börsennotiert – die versuchen, die Erfolgswelle, auf der sich COMPASS aktuell befindet, mitzureiten. Die Aussichten darauf, dass diese Unternehmen jedoch jemals vergleichbare Produkte auf den Markt bringen, gehen gegen Null. Denn COMPASS besitzt einen umfassenden Patentschutz auf Psilocybin, der es anderen Firmen unmöglich macht, ein ähnliches Produkt zu entwickeln. Unternehmen wie MindMed, Mindcure oder Havn werden es daher sehr schwer haben im Bereich der „Magic Mushrooms“ durchzustarten.

Peter Thiel macht es richtig

Kein Wunder, dass bekannte Namen wie Peter Thiel, der japanische Pharmakonzern Otsuka, Perceptive Advisors und der deutsche Investor Christian Angermayer auf das Original setzen. Alle vier haben sich bereits vor dem Börsengang bei COMPASS engagiert – Angermayer sogar schon bei Gründung – und bei Erstnotiz ihre Anteile nochmals aufgestockt. Anleger sollten es ihnen gleich tun.