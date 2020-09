CLEVELAND (dpa-AFX) - Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat Amtsinhaber Donald Trump beschuldigt, Kremlchef Wladimir Putin nicht die Stirn zu bieten. "Er ist Putins Welpe", sagte Biden am Dienstag in Cleveland bei der ersten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. Trump weigere sich immer noch dazu, sich zu den angeblichen Kopfgeldern Russlands auf US-Soldaten in Afghanistan zu äußern. US-Medien hatten von entsprechenden Kopfgeldern berichtet. Bestätigt wurden die Berichte nicht.

Bei dem Segment der Debatte ging es um die politische Bilanz Trumps und Bidens. Trump sagte: "Es gab noch nie eine Regierung, die das getan hat, was ich getan habe." Trump betonte, er habe bis zur Corona-Pandemie die größte Wirtschaft der Welt aufgebaut. Trump und Biden lieferten sich über weite Strecken der Debatte einen heftigen Schlagabtausch.

Insgesamt sind drei TV-Debatten zwischen Trump (74) und Biden (77) geplant. Das zweite Streitgespräch ist für den 15. Oktober (16. Oktober, 3.00 Uhr MESZ) in Miami im Bundesstaat Florida geplant. Die letzte Debatte vor der Wahl soll am 22. Oktober (23. Oktober, 3.00 Uhr MESZ) in Nashville (Tennessee) stattfinden.