Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) wirbt dafür, dass Lehrer - sobald es einen Impfstoff gibt - besonders schnell gegen Corona geimpft werden. "Als Bundesbildungsministerin würde ich mir wünschen, dass Lehrerinnen und Lehrer aufgrund ihrer Vielzahl an Kontakten in der Schule zu den Ersten gehören, denen eine Impfung angeboten wird - insbesondere, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). Das würde den Lehrern sicher die "verständlichen Sorgen vor einer Infektion" nehmen."Das würde auch helfen, den für die Gesellschaft so wichtigen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten." Karliczek verwies darauf, dass das Robert-Koch-Institut, der Ethikrat und die Ständige Impfkommission gerade Empfehlungen entwickelten. "Die Impfung ist und bleibt freiwillig", sagte sie.