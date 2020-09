Medienmitteilung | MCH Group | Halbjahresabschluss 2020

MCH Group: Halbjahresabschluss 2020 im Zeichen von Covid-19

Weitgehend stillgelegte Geschäftstätigkeit führt zu markantem Umsatzrückgang und Halbjahresverlust.

Die notwendigen Sanierungsmassnahmen haben hohe Priorität.

Transformation und Umsetzung der Strategie werden intensiv vorangetrieben.

Nach der deutlichen Verbesserung des operativen Geschäftsergebnisses im Geschäftsjahr 2019 ist die MCH Group mit einer erfolgreichen Swissbau und gut gefüllten Auftragsbüchern in der Division «Live Marketing Solutions» ins Geschäftsjahr 2020 gestartet. Die im Herbst 2019 ausgelösten Projekte zur Transformation und Umsetzung der beschlossenen Strategie haben Fahrt aufgenommen. Leider ist die Geschäftstätigkeit auf Grund der Covid-19 Pandemie und der von den Behörden verfügten Restriktionen und Verbote abrupt zum Stillstand gekommen.

Das Management hat in der Folge als erste Priorität mit einer Reihe von Sofortmassnahmen die Stabilisierung des Unternehmens sichergestellt. Mit den von Absagen der Messen betroffenen Kunden und Lieferanten sind kulante Lösungen gesucht und gefunden worden. Parallel dazu haben die Teams an diversen Projekten gearbeitet, um kurzfristig auf die neuen Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können. Es ist unter anderem gelungen, bereits im März die ersten "Online Viewing Rooms" der Art Basel anzubieten, die dann im Verlauf der folgenden Monate permanent verbessert und weiterentwickelt wurden. Durch diese und andere Aktivitäten konnte die Art Basel ihre führende Rolle im Kunstmarkt weiter stärken. Im Bereich "Live Marketing Solutions" wurden bereits im ersten Halbjahr 2020 zahlreiche digitale Kongresse und Produktpräsentationen sowie virtuelle Messen umgesetzt. Das "LMS"-Team kann heute den Kunden hybride Projektlösungen mit der kombinierten Live Marketing Aktivierung einer Marke in der realen und digitalen Welt anbieten.