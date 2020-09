NeXR Technologies SE Vertriebsaktivitäten im ersten Halbjahr 2020 durch COVID-19 eingeschränkt - B2B-Virtual-Reality-Anwendung NeXR Seminar ist Zukunft des Lernens

Berlin, 30. September 2020

Die NeXR Technologies SE (XETRA: 99SC) hat heute ihren Halbjahresbericht 2020 vorgelegt. Massive Einschränkungen im öffentlichen Leben und umfangreiche Kontaktbeschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie schlugen sich merklich in den Vertriebsaktivitäten des Experten für Virtual-Reality- (VR) und Augmented-Reality- (AR) Anwendungen nieder. Obwohl die Corona-Pandemie die Geschäftsentwicklung verzögerte, nutzte die Gesellschaft die notwendigen Anpassungen an die neuen Arbeitsbedingungen zum Schutz der Mitarbeiter gezielt, um weiter an der Umsetzung der Unternehmensstrategie zu arbeiten.

Geprägt durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sanken die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2020 auf EUR 0,2 Mio. nach EUR 0,5 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich durch die getroffenen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung auf EUR -4,5 Mio. nach EUR -4,7 Mio. im Vorjahr. Im Rahmen der genannten Maßnahmen passte das Unternehmen unter anderem den Personalbestand flexibel an die Anforderungen des Marktes von 66 Mitarbeitenden im Vorjahreszeitraum auf 55 Mitarbeitende im ersten Halbjahr 2020 an. Unter dem Strich erhöhte sich der Periodenfehlbetrag auf EUR 7,0 Mio. von EUR 6,5 Mio. im ersten Halbjahr 2019.

Die Corona-Eindämmungsmaßnahmen veränderten die Art der Kommunikation, der Arbeit und des Lernens rasant. Ein dynamischer Digitalisierungsschub war die Folge und erfasste die Unternehmen häufig unvorbereitet. NeXR hat seine Produktstrategie ebenso flexibel an die neuen Marktanforderungen angepasst. In lediglich fünf Monaten entstand mit "NeXR Seminar" eine leistungsfähige VR-Umgebung, die die Zukunft des Lernens, von Meetings, Seminaren oder Konferenzen bereits antizipiert und für Unternehmen anwendbar macht. NeXR Seminar verbreitert das Produktangebot und stellt zudem die nächste Evolutionsstufe in der Unternehmensentwicklung dar, indem es innerhalb der Wertschöpfungskette erstmalig die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture und VR-Experiences in einem zukunftsweisenden Produkt verbindet.