Bitcoin Group SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2020 - dynamische Zuwächse trotz herausforderndem Umfeld

- Umsatzerlöse steigen um mehr als 153 % auf TEUR 6.228 stark an

- EBITDA mehr als verdreifacht auf TEUR 4.177 (Vorjahr: TEUR 1.231)

- Management bestätigt sämtliche Prognosen

Herford, 30. September 2020 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat heute Zahlen für das erste Halbjahr 2020 vorgelegt. Trotz eines im Zuge der Corona-Pandemie herausfordernden Umfelds verzeichnete die Unternehmensgruppe ein starkes Wachstum. Dabei belief sich der Umsatz auf TEUR 6.228 im Vergleich zu TEUR 2.455 im ersten Halbjahr 2019. Gleichzeitig verzeichnete die Bitcoin Group SE einen deutlichen Anstieg des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von TEUR 1.231 im Vorjahreshalbjahr um 239 Prozent auf TEUR 4.177 im ersten Halbjahr 2020. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich von TEUR 4.228 in der ersten Jahreshälfte 2019 auf TEUR 5.042 per Ende Juni 2020. Folglich stieg der Gewinn je Aktie signifikant auf 0,70 Euro in den ersten sechs Monaten 2020 gegenüber 0,57 Euro im Vorjahreshalbjahr. Dies entspricht einem Wachstum von 22,8 Prozent.

Über den gesamten Berichtszeitraum verzeichnete Bitcoin.de - der von der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Bitcoin Deutschland AG betriebene Kryptowährungshandelsplatz - ein starkes Kundeninteresse. Die Anzahl der Nutzer wuchs von 840.000 zum Jahresende 2019 auf 884.000 im ersten Halbjahr 2020. So entschieden sich im Durchschnitt 7.333 Neukunden monatlich dazu, die umfangreichen Services von Bitcoin.de zu nutzen. Nach einer temporären Schwächephase der Bitcoin-Kursnotiz zum Peak des Corona-bedingten Lockdowns erholte sich diese im Verlauf des Berichtszeitraums jedoch deutlich. So notiert der Bitcoin-Kurs mit EUR 8.142,56 per Ende des ersten Halbjahres 2020 deutlich über dem Jahresendstand 2019 von EUR 6.516,03 und etwa auf Vorkrisenniveau. Sowohl die positiven Entwicklungen wesentlicher Kryptowährungen als auch der Erfolg bei der Neukundengewinnung sorgten für erhöhte Handelsvolumen auf Bitcoin.de und ein insgesamt erfolgreiches erstes Halbjahr 2020 der Bitcoin Group SE.