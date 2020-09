MBH Corporation PLC setzt Wachstumsdynamik von 2019 fort und erzielt Umsatzanstieg von 31% im ersten Halbjahr 2020

Umsatzsteigerung von 31 % auf 27,4 Mio. GBP im ersten Halbjahr 2020, trotz Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

EBITDA steigt im Jahresvergleich um 13 % auf 1,5 Mio. GBP

MBH setzt Wachstumskurs fort mit 3 Übernahmen im ersten Halbjahr 2020 und 8 Übernahmen zum 2. September 2020

MBH erhöht M&A-Wachstumsziel und erwartet mindestens 10 Übernahmen im Gesamtjahr 2020



London, 30 September 2020 - Die Direktoren der MBH Corporation PLC ("MBH"), einer diversifizierten Investment-Holdinggesellschaft, freuen sich, die Ergebnisse für das erste Halbjahr zum 30. Juni 2020 zu veröffentlichen, die den Erfolg der Wachstums- und Diversifizierungsstrategie des Unternehmens unterstreicht.



In einem Jahr, in dem MBH seine erste Dividende ausgeschüttet hat, während viele an der AIM gelistete Aktien ihre Dividenden kürzten oder strichen, erzielte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 31% auf 27,4 Mio. GBP (H1 2019: 21,0 Mio. GBP) und einen stabilen Nettogewinn von 0,7 Mio. GBP. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) stieg um 13 % auf 1,5 Mio. GBP (H1 2019: 1,3 Mio. GBP). Die Finanzzahlen enthalten die Ergebnisse von drei Unternehmen, die im ersten Halbjahr 2020 übernommen wurden (Samuel Hobson House, Robinsons Caravans und Logistica Training).



Callum Laing, CEO der MBH Corporation PLC: "Nach einem starken ersten Quartal 2020 für unsere Portfoliounternehmen war der weitere Verlauf des Jahres 2020 deutlich von der COVID-19-Pandemie gezeichnet und dementsprechend von neuen Herausforderungen geprägt. Es war jedoch interessant zu sehen, wie unsere Unternehmen und die erfahrenen Unternehmer während der Pandemie voneinander lernten und sich schnell an das herausfordernde Umfeld anpassten. Umso stolzer sind wir auf die Tatsache, dass wir als Gruppe in der ersten Hälfte des Jahres 2020 weitergewachsen sind."