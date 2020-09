Es hat sich durch den Rückschlag in der vergangenen Woche nichts an der technischen Lage beim DAX verändert. Man könnte das Marktgeschehen schon fast als langweilig bezeichnen. Es ist ein Treten auf der Stelle und ein nachhaltiger Trend, außer eben seitwärts, ist nicht in Sicht. Auch die Saisonalität hat bislang keine nennenswerte Auswirkung auf den Kursverlauf gehabt. Zum Wochenschluss der vergangenen Woche ist der Index zwar kurz unter eine Unterstützungslinie gefallen, konnte diese aber zum Wochenauftakt wieder zurückerobern. Der sehr kurzfristige Abwärtstrend wurde bereits zum Wochenstart wieder gebrochen. Die Dynamik ließ allerdings gestern schon wieder nach. Mit einem heute wieder leichteren Markt etabliert sich der DAX nun im unteren Bereich der Seitwärtsrange. Die Umsätze verharren weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Der MACD-Indikator verläuft noch immer mit einer Divergenz zum Kursverlauf, auch wenn eine gewisse Chance auf einen Ausbruch nach oben besteht. Die Divergenz des Stochastik-Indikators dürfte mit dem Kaufsignal inzwischen nicht mehr relevant sein. Auch wenn es erste Anzeichen für ein Ende des Seitwärtstrends gibt und die Saisonalität langsam für ein solches spricht, dürfte der anstehende Herbst turbulent werden.