HeidelbergCement (HC) ist nach dem schweizer Baustoffriesen LafargeHolcim die Nummer zwei der weltweit größten Zementhersteller. Die Kernaktivitäten des Konzerns umfassen neben der Herstellung und den Vertrieb von Zement auch die Bereitstellung von Zuschlagstoffen, die wesentlichen Rohstoffe von Beton. Hervorzuheben ist, dass sich das Management neue Klimaschutzziele setzt. Bis 2025 sollten die CO2-Emissionen 30% unter jene aus dem Jahr 1990 sinken. Bis 2050 ist die CO2-Neutralität bei der Betonherstellung geplant. Dieses Commitment macht Sinn, nachdem auch unter den Investoren das Bewusstsein für Nachhaltigkeit wächst. Doch der neue Vorstandschef Dominik von Achten legt den Fokus auch auf die Steigerung des Ziels der operativen Rendite um 3 % auf 22 Prozent bis 2025. Dies sollte die Marktteilnehmer weiter bei der Stange halten.

.

Zum Chart

.

Der Kurs von HC hat seit Anfang 2018 bis Mitte März 2020 den Long-Investoren nicht viel Freude gemacht. Eine Seitwärtsbewegung im gesamten Jahr 2019 ließ die Investoren kurz hoffen, bevor der Corona Sell Off in der Spitze für weitere 54 % an Kursverlust sorgte. In der Gegenbewegung hat der Kursverlauf einen steileren und einen darauffolgenden flacheren Aufwärtstrend ausgebildet.

Der flachere Trend ist trotz zweimaligen Kurseinbruchs Ende Juli und Mitte September 2020 noch intakt, nachdem sich die Kurseinbrüche jeweils an der unteren Begrenzung des Trends stabilisieren konnten. Aktuell testet das Papier gerade den Widerstand bei 52,82 Euro. Es erscheint wahrscheinlich, dass die Marke von 52,82 Euro zumindest einmal getestet wird, bevor weiteres Kurspotential auszuschöpfen ist. Sollte der Kurs von HC wieder auf Vorkrisenniveau steigen, bedeutet dies einen Zugewinn von 19 %.