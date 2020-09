Neue Denodo-Plattform 8.0 beschleunigt die Hybrid-/Multi-Cloud-Integration, automatisiert die Datenverwaltung mit KI/ML und steigert die Leistung

„Die Datenstruktur ist ein heißer, aufstrebender Markt, der eine einheitliche, intelligente und integrierte End-to-End-Plattform zur Unterstützung neuer und entstehender Anwendungsfälle bietet“, schrieb Noel Yuhanna, VP und Chefanalyst bei Forrester Research und Autor von The Forrester WaveTM: Enterprise Data Fabric, Q2 2020. In dem Bericht heißt es auch: „Denodo ist für Datenvirtualisierung bekannt und hat sich im Laufe der Jahre auch zu einem Anbieter von Datenstrukturen entwickelt. Die Data-Fabric-Lösung von Denodo integriert wichtige Datenverwaltungskomponenten, einschließlich Datenintegration, Datenaufnahme, Datenumwandlung, Data Governance und Sicherheit, um neue und aufkommende Anwendungsfälle zu unterstützen, darunter „Customers 360“-, Echtzeit- und On-Demand-Analysen, IoT-Analysen und Self-Service-Analysen. Darüber hinaus werden die KI/ML-Fähigkeiten von Denodo sowie die Automatisierung seine Fähigkeiten über Datenstrukturkomponenten hinweg weiter verbessern.“

Durch Datenvirtualisierung bietet die Denodo-Plattform Datenintegration, -verwaltung und -bereitstellung auf Unternehmensebene, die mit älteren Datenintegrationstechniken konkurrieren. Die neue Version der Denodo-Plattform fördert die agile Datenintegration und das kontrollierte Datenmanagement und erweitert die Reichweite von Denodo auf fortschrittliche Hybrid- und Multi-Cloud-Architekturen und neue datenwissenschaftliche Anwendungsfälle.

„Die Denodo Platform 8.0 enthält Schlüsselfunktionen, die für unsere Decision Support Initiative unerlässlich sind“, sagte Dan Young, Chief Data Architect und Manager an der Indiana University, Bloomington. „Unsere Aufgabe ist es, unseren Führungskräften und Lehrkräften zeitnahe, relevante und genaue Daten für eine bessere Entscheidungsfindung zur Verfügung zu stellen. Die Denodo Platform ist eine Schlüsseltechnologie in unserer logischen Data-Fabric-Architektur, die Studenten- und Immatrikulations-, Personal- und Finanzdaten integriert und die vereinheitlichten Informationen an unsere „Academics Metrics 360 Dashboards“ (AM) liefert. Mit ihr konnten Entscheidungsträger an der Universität Indiana erfolgreich Trends hinsichtlich der Gesundheit ihrer Verantwortungszentren messen, vergleichen und analysieren.“