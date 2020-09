Velodyne Lidar, Inc., und Graf Industrial Corp. geben den Abschluss ihres Unternehmenszusammenschlusses bekannt

Velodyne Lidar, Inc. („Velodyne“), und Graf Industrial Corp. („Graf“) haben heute gemeinsam bekannt gegeben, dass sie ihren zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss abgeschlossen haben, wonach Velodyne eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Graf wurde und Graf sich in Velodyne Lidar, Inc., umbenannte. Der Unternehmenszusammenschluss wurde auf einer heute abgehaltenen Sonderversammlung der Graf-Aktionäre genehmigt.

Ab Mittwoch, 30. September 2020, werden die Stammaktien und Optionsscheine von Velodyne Lidar, Inc., dem Unternehmen nach dem Zusammenschluss, voraussichtlich unter den Tickersymbolen „VLDR“ bzw. „VLDRW“ am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Die Anteile, Stammaktien und Optionsscheine von Graf werden ab heute nicht mehr an der New York Stock Exchange gehandelt.

Über Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar ist ein weltweit führender Anbieter von Lidar-Technologie, die 3D-Vision in Echtzeit für autonome Systeme bietet und so die autonome Revolution ermöglicht, indem Maschinen ihre Umgebung sehen können. Die auf Lidar basierenden Smart-Vision-Lösungen sind in der Automobilindustrie bekannt, werden aber auch in vielen Nicht-Automobil-Anwendungen eingesetzt, z. B. im Lieferverkehr auf der letzten Meile, bei autonomen mobilen Robotern, unbemannten Luftfahrzeugen (unmanned aerial vehicles, UAVs), fortschrittlichen Sicherheitssystemen und Smart-City-Initiativen. Die Website von Velodyne ist www.velodyne.com.

Über Graf Industrial Corp.

Graf Industrial Corp. war eine Zweckgesellschaft, die gegründet wurde, um eine Fusion, eine Kapitalbörse, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Reorganisation oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss unter Beteiligung von Graf Industrial Corp. sowie einem oder mehreren anderen Unternehmen durchzuführen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „prognostizieren“ und „projektieren“ und anderen ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder keine Aussagen über historische Angelegenheiten sind. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von den Angaben in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, so u. a.: (1) die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, was unter anderem durch den Wettbewerb sowie die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, zu wachsen und das Wachstum profitabel zu steuern, Beziehungen zu Lieferanten und Kunden aufrechtzuerhalten, eine angemessene Versorgung mit Produkten aufrechtzuerhalten und seine wichtigsten Mitarbeiter zu halten, beeinträchtigt werden kann; (2) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (3) die Möglichkeit, dass Velodyne durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbliche Faktoren beeinträchtigt wird; und (4) andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den von Velodyne bei der SEC eingereichten Unterlagen angegeben werden.

Die Anleger werden auf die jüngsten Berichte verwiesen, die Velodyne und Graf bei der SEC eingereicht haben. Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig sind, und Velodyne und Graf übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200929006189/de/