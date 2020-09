"Auf dem Vormarsch": Bellevue AM Fondsmanager Blum über robotergestützte Chirurgie

Chirurgische Eingriffe gehören heute zum Standardangebot eines Krankenhauses. Dennoch lösen sie oftmals nicht nur Probleme, sondern generieren auch Folgekosten: Ein Viertel der Patienten leidet nach stationären Eingriffen an Komplikationen, und sogar die Hälfte der Komplikationen in Industrieländern stehen in Zusammenhang mit chirurgischen Eingriffen und generieren hohe Folgekosten von jährlich über USD 30 Mrd.

Hier liegt einer der grossen Vorteile der digitalen Chirurgie. Sie hat neben der Qualitäts- und Effizienzverbesserung auch das Ziel, den Zugang zu Operationen zu verbessern. Heute werden pro Jahr 140 Millionen benötigte Operationen nicht durchgeführt, was zu 19 Millionen vermeidbaren Todesfällen führt. Wir schätzen, dass der Umsatz der robotergestützten Chirurgie und Diagnostik um 17% pro Jahr (2019 bis 2025) auf USD 14 Mrd. in 2025 wächst.

Digitale Chirurgie auf dem Vormarsch