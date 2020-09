Die Aktie des Batterieherstellers weist aktuell eine überaus spannende Chartkonstellation auf. Die VARTA-Aktie macht aktuell Anstalten, ihr Korrekturmuster aufzubrechen und sich den Weg auf der Oberseite freizukämpfen. Noch ist das Unterfangen nicht in trockenen Tüchern. Die Aktie muss nachsetzen…

Nichtsdestotrotz hat sich das Chartbild im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 22.09. weiter aufgehellt. In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Zone um 110,0 Euro hat den Test zunächst bestanden und so ihre Relevanz noch einmal erhöht. Nichtsdestotrotz muss die Aktie nun auf der Oberseite weiter nachsetzen, die 120,0 Euro zurückerobern, damit bei der aktuellen Erholung unter charttechnischen Aspekten etwas Zählbares herausspringt. Kurz und knapp: Unter die 110,0 Euro darf die Aktie nicht mehr fallen, um nicht doch noch in weitere Bedrängnis zu geraten. Über die 120,0 Euro muss die Aktie, um das Chartbild zu entspannen.“

In der Folgezeit attackierte die Aktie weiter den massiven Widerstandsbereich um 120,0 Euro. Der kurzfristige Abwärtstrend – den man gleichzeitig auch als obere Begrenzung einer bullischen Flagge (orange) interpretieren könnte – in Verbindung mit der 38-Tage-Linie und dem massiv ausgebauten Horizontalwiderstand bei 120,0 Euro formen gegenwärtig ein veritables Cluster.

Trotz einiger vielversprechender Versuche wollte es der Aktie bislang nicht gelingen, signifikant über diese Zone vorzustoßen. Bis dahin bleiben auch die 110,0 Euro im Fokus. Es ist aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, dass sich etwaige Rücksetzer weiterhin oberhalb von 110,0 Euro abspielen. Ein signifikanter Bruch würde mit dem Verlust des bis dato dominierenden Aufwärtstrends einhergehen und somit eine Neubewertung der Lage erforderlich machen... Um auf der Oberseite entscheidend voranzukommen, muss die Aktie über die Zone um 130,0 Euro…