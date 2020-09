Steht eine höhere Inflation unmittelbar bevor?

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Inflation immer mehr vom Geldmengenwachstum losgelöst. Was die Höhe der Staatsverschuldung betrifft, so sind die Kosten für eine hohe Verschuldung nicht mit einer Inflation gleichzusetzen, sondern es scheint sich dabei eher um eine Disinflation und eine schwache wirtschaftliche Performance zu handeln, die stärkere Unsicherheiten für den privaten Sektor reflektieren. In den Schwellenländern scheinen dagegen höhere Verschuldungsniveaus mit einer höheren Inflation einherzugehen, aber das Verhältnis ist statistisch unbedeutend.

Nach Ansicht von PGIM Fixed Income haben tiefe strukturelle Kräfte wie die alternde Bevölkerung, der Fortschritt von Innovation und Automatisierung und zunehmend festgefahrene Inflationserwartungen die Inflation gesenkt und auf niedrigem Niveau gehalten. Sie rechnen damit, dass diese Faktoren die Inflation in den kommenden Jahren eher noch stärker im Zaum halten werden.

Nathan Sheets, PhD, Chefökonom und Head of Global Macroeconomic Research, und George Jiranek, Associate, Global Macroeconomic Research, PGIM Fixed Income