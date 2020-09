---------------------------------------------------------------------------

30. September 2020



Vier La-Française-Fonds mit französischem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet



La Française verfügt über ein eigenes Research Center, das eine proprietäre Methodik zur Quantifizierung der E, S und G-Werte (engl. ESG: Environmental, Sustainable, Governance) anwendet. Neu entwickelt hat das Research Center das sogenannte "Low Carbon Trajectory". Dabei handelt es sich um eine Methodik, zur Schätzung aktueller und zukünftiger Kohlenstoffemissionen von Unternehmen.



Seit heute sind vier von La Française AM verwaltete und für den Vertrieb in Deutschland zugelassene Fonds mit dem französischen Nachhaltigkeitssiegel ISR (investissement socialement responsable) ausgezeichnet. Das Siegel, das vom französischen Finanzministerium unterstützt wird, wurde nach einer umfassenden Prüfung durch den unabhängigen und anerkannten Gutachter EY France verliehen. Dabei handelt es sich um folgende Fonds:

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (LU1744646933 [R], LU1523323605 [I], LU 1744646859 [T]): Ziel des Fonds ist es, zum Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beizutragen und gleichzeitig langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.



La Francaise Carbon Impact 2026 (FR0013431186 [R]): Der Laufzeitfonds investiert global und unter Einbeziehung von ESG-Kriterien in qualitativ hochwertige Anleihen.



La Française Trésorerie (FR0010609115 [I]): Der in Deutschland nur für institutionelle Anleger zugelassene Fonds sucht Marktchancen mit kurzen Laufzeiten, um eine Performance zu erzielen, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren dem kapitalisierten EONIA-Index entspricht.

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (LU0414216654 [I]): Dieser Europa-Fonds, der aktuell in Deutschland nur institutionellen Anlegern angeboten wird, möchte zum Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beitragen und gleichzeitig ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen.



Laurent Jacquier-Laforge, La Française Global Head of Sustainable Investing, sagt: "Bei La Française gehen Innovation und Produktentwicklung Hand in Hand. Diese methodische Innovationskraft hilft uns das Spektrum der nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten zu erweitern und so auf das wachsende Interesse von privaten und institutionellen Anlegern zu reagieren."