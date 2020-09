Golden Dawn beginnt im Konzessionsgebiet Golden Crown mit Explorationsgrabungen

Golden Dawn steht kurz davor, sein Explorationsprogramm 2020 mit Grabungen im Konzessionsgebiet Golden Crown einzuleiten. Rund 2.000 Meter Explorationsgrabungen sind in dieser Saison bei Golden Crown und JD geplant. Zweck dieser Arbeiten ist es, die Lagerstätte Golden Crown zu erweitern und neue Goldzonen zu entdecken, die der bestehenden Lagerstätte Golden Crown hinzugefügt werden können.

Luftbild mit aeromagnetischem Profil des 3,5 km langen Trends zwischen den Zonen Golden Crown und JD

Die bei Golden Crown lagernden Ressourcen werden auf 163.000 Tonnen in der angezeigten Kategorie mit 11,09 Gramm Gold pro Tonne und 0,56 Prozent Kupfer sowie 42.000 Tonnen in der abgeleiteten Kategorie mit 9,04 Gramm Gold pro Tonne und 0,63 Prozent Kupfer geschätzt (siehe Bericht mit dem Originaltitel „Updated Preliminary Economic Assessment on the Greenwood Precious Metals Project, Greenwood, British Columbia, Canada, P&E Mining Consultants Inc., Effective Date: May 5, 2017“, der am 19. Juni 2017 auf SEDAR veröffentlicht wurde).

Das Herzstück der Lagerstätte Golden Crown ist ein Erzgangsystem, das aus 17 klar voneinander abgegrenzten Massivsulfid- und Quarz-Sulfid-Erzgängen auf einer 130 x 800 m großen Fläche besteht. Die Zone JD liegt nordwestlich der bekannten Lagerstätte Golden Crown entlang eines 3,5 km langen Korridors aus steil einfallenden Erzgängen, der anhand von historischen Bohrlochdurchschneidungen, Grabungen, geochemischen Gold-in-Boden-Anomalien und geophysikalischen („VLF“) Anomalien (siehe Abbildung oben) definiert wurde. Diese Strukturen deuten auf hervorragendes Potenzial für die Entdeckung neuer goldführender Zonen in der noch kaum explorierten Lücke zwischen den Zonen JD und Golden Crown hin.